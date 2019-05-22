Арашукова лишили полномочий сенатора

Обвиняемый в двух убийствах член Совфеда не сдал вовремя декларацию о доходах

Рауф Арашуков Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в уголовных преступлениях, передает корреспондент "Интерфакса".

Решение принято единогласно 153 сенаторами.

Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.

По закону сенаторы и депутаты обязаны направлять свои декларации ежегодно до 1 апреля; Арашуков же сделал это на две недели позже. В Совфеде сочли, что у сенатора была возможность предоставить документы вовремя, несмотря на его пребывание в СИЗО.

Дело Арашуковых

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Перед этим в Совфеде выступил генпрокурор Юрий Чайка, который попросил сенаторов о снятии с Арашукова неприкосновенности.

Позднее в Санкт-Петербурге был задержан отца сенатора - Рауф Арашуков. Оба они арестваны.

Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Следствие полагает, что сенатор причастен к смерти заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Рауф Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Арашукова-старшего обвиняют в особо крупном мошенничестве и хищении газа у "Газпрома" более чем на 30 млрд рублей.

Сенатор не признает вину. Он считает свое дело "политическим заказом".

12 марта суд по ходатайству следствия временно отстранил Арашукова от должности члена Совета Федерации.

В рамках дела Арашуковых арестованы также несколько топ-менеджеров газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа.