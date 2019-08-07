Рубль вырос к доллару и евро перед аукционом Минфина по ОФЗ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании аукциона Минфина по размещению ОФЗ и относительной стабилизации ситуации на внешних рынках после падения в начале недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,14-65,2 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,14 руб. (-13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,94 руб./EUR1 (-17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 14,94 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,3 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, несмотря на продолжающую дешеветь нефть. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает стабилизация ситуация на внешних рынках после обвала в понедельник и ожидание аукциона Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ (восьмилетние ОФЗ серии 26227 в объеме 20 млрд рублей) после того, как на прошлой неделе американские власти ввели санкции на первичное размещение государственных еврооблигаций РФ.

Тем временем китайский юань вновь перешел к небольшому снижению по отношению к доллару, поскольку Народный банк Китая (китайский ЦБ) установил справочный курс валюты на уровне 6,9996 юаня за $1. Китайская нацвалюта в начале этой недели опускалась до психологически важной отметки в 7 юаней за $1, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес китайского ЦБ и взволновав мировые рынки.

Падение юаня до минимального за десятилетие уровня в понедельник заставило аналитиков и инвесторов с тревогой смотреть на китайские вложения в гособлигации США размером $1,1 трлн, пишет агентство Bloomberg.

Китай уже сокращает вложения в US Treasuries, которые сейчас находятся на минимуме примерно за два года и снизились примерно на $200 млрд с пика, достигнутого в 2013 году. Однако динамика юаня в понедельник вызвала предположения о том, что этот процесс может усилиться.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones. После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,27% - до $58,78 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,19% - до $53,53 за баррель.

Во вторник цена Brent опустилась на 1,45%, составив на закрытие $58,94 за баррель. Котировки WTI уменьшились на 1,06% и завершили день на отметке $53,63 за баррель.

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.