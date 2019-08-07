Поиск

Рубль вырос к доллару и евро перед аукционом Минфина по ОФЗ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль дорожает к бивалютной корзине в ожидании аукциона Минфина по размещению ОФЗ и относительной стабилизации ситуации на внешних рынках после падения в начале недели.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,14-65,2 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,14 руб. (-13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,94 руб./EUR1 (-17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 14,94 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,65 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,3 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 13,3 копейки ниже официального курса.

ЭкономикаЦена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррельЧитать подробнее

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, несмотря на продолжающую дешеветь нефть. Поддержку котировкам нацвалюты оказывает стабилизация ситуация на внешних рынках после обвала в понедельник и ожидание аукциона Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ (восьмилетние ОФЗ серии 26227 в объеме 20 млрд рублей) после того, как на прошлой неделе американские власти ввели санкции на первичное размещение государственных еврооблигаций РФ.

Тем временем китайский юань вновь перешел к небольшому снижению по отношению к доллару, поскольку Народный банк Китая (китайский ЦБ) установил справочный курс валюты на уровне 6,9996 юаня за $1. Китайская нацвалюта в начале этой недели опускалась до психологически важной отметки в 7 юаней за $1, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа в адрес китайского ЦБ и взволновав мировые рынки.

Падение юаня до минимального за десятилетие уровня в понедельник заставило аналитиков и инвесторов с тревогой смотреть на китайские вложения в гособлигации США размером $1,1 трлн, пишет агентство Bloomberg.

Китай уже сокращает вложения в US Treasuries, которые сейчас находятся на минимуме примерно за два года и снизились примерно на $200 млрд с пика, достигнутого в 2013 году. Однако динамика юаня в понедельник вызвала предположения о том, что этот процесс может усилиться.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду продолжают снижение на ожиданиях уменьшения мирового спроса на топливо на фоне неопределенности глобального экономического прогноза, сообщает Dow Jones. После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,27% - до $58,78 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,19% - до $53,53 за баррель.

Во вторник цена Brent опустилась на 1,45%, составив на закрытие $58,94 за баррель. Котировки WTI уменьшились на 1,06% и завершили день на отметке $53,63 за баррель.

Как ожидается, запасы нефти в США снизятся по итогам восьмой недели подряд на фоне увеличения загруженности НПЗ. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду вечером. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем сокращение коммерческих резервов на минувшей неделе на 3,8 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе составило 3,4 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

курсы валют доллар евро рубль

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1%

Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

"Звезда" не получила заказ на два ледокола из-за отсутствия лицензии Ростехнадзора

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транзит нефти на 3,7% с сентября

Рынок акций РФ во вторник подрос после отката начала недели

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

Безос за пять дней продал акции Amazon почти на $3 млрд

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

ЦБ оценил свои потери от санации банков в пределах 1,44 трлн рублей

Акции "Уралкалия" подскочили на 17% на новостях о выкупе с премией к рынку

Совет директоров "Татнефти" предложил направить всю чистую прибыль на дивиденды за полгода

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');