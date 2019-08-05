Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях из-за ослабления юаня

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей Китая и серьезным нарушением.

"Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в своем твиттере.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It"s called "currency manipulation." Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Пара доллар-юань в понедельник превысила психологически важную отметку в 7 юаней/$1 впервые с 2008 года, в том числе из-за ожидания введения новых импортных пошлин на китайскую продукцию со стороны США.

При этом председатель Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

В пятницу, 2 августа, власти КНР предупредили, что ответят на решение Трампа обложить 10-процентными пошлинами китайский импорт на $300 млрд.