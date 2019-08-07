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Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Котировки Brent упали ниже $58 за баррель впервые с 8 января 2019 года. На цены давят опасения по поводу возможной эскалации торговой войны США и Китая.

К 16:08 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $57,72 за баррель, это на $1,22 (на 2,07%) ниже уровня закрытия торгов вторника.

К тому же моменту сентябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижались на $1,19 (на 2,22%), до $52,44 за баррель.

После падения на 1,5% по итогам предыдущих торгов Brent вошла в "медвежий" тренд.

Инвесторы опасаются, что в случае, если американо-китайские отношения будут развиваться по плохому сценарию, рост мировой экономики замедлится, что навредит спросу на нефть. Так, накануне Минэнерго США ухудшило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до всего 1 млн баррелей в сутки.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США

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