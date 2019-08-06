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США отправили авианосец в Южно-Китайское море с миссией доброй воли

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - США направили авианосец "Рональд Рейган" в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря, чтобы помочь диалогу между странами этого региона, где существуют территориальные проблемы. Об этом сообщает во вторник американское издание The Hill.

"Кредо этого авианосца - мир посредством силы", - цитирует издание слова командующего авианосными силами Карла Томаса.

На вопрос, что на фоне роста напряженности между США и Китаем означает присутствие "Рональда Рейгана" в Южно-Китайском море, Томас указал на роль американского военного присутствия в налаживании диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.

По его словам, США считают, что необходимо соблюдать международное право и что американское присутствие обеспечивает ту безопасность и стабильность, на фоне которых могут идти дискуссии между странами.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.

США заявляют о невмешательстве в споры, но, тем не менее, как указывают эксперты, связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию.

После того, как США 2 августа вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), министр обороны США Марк Эспер объявил о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах Азии.

В ответ во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что в том случае, если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры. Он отметил, что выход США из ДРСМД стал "лишь предлогом" для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.

США

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