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Наибольшую выгоду от контрсанкций получили российские сыровары

К такому выводу пришли аналитики Союзмолока

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В молочной промышленности в наибольшем выигрыше от эмбарго на импорт продуктов из Европы и США оказались сыровары и производители сливочного масла, сообщил представитель Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

В ассоциации проанализировали результаты контрсанкций к годовщине их введения в августе. Эмбарго на импорт ряда товаров из стран, вводивших антироссийские санкции, правительство ввело в августе 2014 года.

В 2018 году производство сыра и сливочного масла в России выросло на 53,2% и 14,7% по сравнению с 2013 годом, подсчитали в союзе. Росту производства способствовали снижение конкуренции на внутреннем рынке с импортной продукцией и увеличение сырьевой базы.

"Реализуемые инвестиционные проекты, подкрепленные действующими механизмами государственной поддержки, обеспечивают устойчивый тренд на достижение порогового значения самообеспеченности молочной продукцией на уровне 90%", - заявили в союзе, отметив при этом, что и достигнутый уровень самообеспечения является для России рекордным. В 2018 году этот показатель составил 84,2%, увеличившись за пять лет на 8,1 п.п.

В 2018 году импорт молочной продукции достиг минимума за последние 15 лет, по сравнению с 2013 годом снижение составило 40%, заявили в союзе. Однако импорт сохраняет определенное влияние на внутренний рынок, а нишу европейских производителей стали заполнять другие внешнеторговые партнеры России, в первую очередь Белоруссия, отмечают эксперты.

На долю Белоруссии в настоящее время приходится 85% импорта питьевого молока и сливок, 76% - сухого обезжиренного молока, 93% - кисломолочной продукции, 76% - молочной сыворотки, 64% - сливочного масла, 83% - сыров и почти 100% - творога. В целом доля Белоруссии в молочном импорте в 2018 году превысила 80%. Также в союзе отмечают увеличение поставок Уругвая, Новой Зеландии и Аргентины.

По данным союза, производство товарного молока в России в последние годы растет на 2-3% в год. В 2018 году прирост составил 2,3% и достиг 21,5 млн тонн. "Этому способствовал ввод новых молочных комплексов, улучшение генетики стада, повышение продуктивности коров и уровня товарности производства, - пояснили в союзе. - В настоящее время поддержку отрасли оказывает также благоприятная конъюнктура в сырьевом секторе". В 2019 году рост производства составит 3%, ожидают аналитики.

При этом в союзе считают, что санкционный эффект для развития молочной отрасли уже полностью исчерпан. "Теперь необходимо решать новые задачи: интенсификация и повышение эффективности производства, снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности, развитие экспорта, стимулирование потребления молочной продукции", - сказал собеседник агентства.

Союзмолоко Белоруссия Уругвай Аргентина Новая Зеландия

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