Бренд "Елки-палки" выставили на продажу

Их владельцы разорились, в том числе из-за продэмбарго и "ночей длинных ковшей"

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - На продажу выставлены бренды "Елки-палки" и "Маленькая Япония", пишут "Ведомости" со ссылкой на данные портала torgi.gov.ru. Они входили в ресторанный холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства", владельцы которого обанкротились.

Девять товарных знаков "Елки-палки", в том числе "Елки-палки экспресс" и "Елки-палки трактир" пытаются продать во второй раз. 31 июля на них не нашлось претендентов, новые торги назначены на 18 сентября, бренды оценены с дисконтом в 15% в 75,6 млн рублей.

Два товарных знака "Маленькая Япония" общей стоимостью около 11 млн рублей будут разыграны 4 сентября.

Опрошенные газетой эксперты сомневаются, что бренды удастся продать. Владелец сети ресторанов "Мясо и рыба" Сергей Миронов считает, что дешевле придумать новый бренд. Гендиректор агентства Mildberry Олег Бериев считает предложенную цену завышенной, по его словам, разработка нового ресторанного бренда и концепции не превышает 5–10 млн рублей. Создатель обеих сетей ресторатор Аркадий Новиков ими не заинтересовался: "Умерла так умерла".

Бренды были заложены банку "ФК Открытие" в качестве обеспечения по кредиту основного заемщика – компании "Бразерс и компания", которая входила в холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства", рассказал источник издания, близкий к одному из его кредиторов. По его словам, общий долг перед "ФК Открытие" составляет около 540 млн руб. Год назад суд взыскал в пользу "Открытия" 453 млн рублей долга по двум кредитным соглашениям с "Бразерс и компании" и солидарных соответчиков.

Холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства" в конце 1990-х годов основали братья Мераб и Георгий Елашвили и их родственник Роман Шамир. Сначала они открыли сеть пиццерий Sbarro. Для управления ею бизнесмены создали "Бразерс и компанию", которая позднее вошла в холдинг "Г.М.Р. Планета гостеприимства". В 2012 году братья приобрели сети "Елки-палки" и "Маленькая Япония", которые создал Аркадий Новиков. К концу 2014 года "Планета гостеприимства" объединяла около 300 заведений общепита, в том числе рестораны "Восточный базар", Viaggio, лапшичные YamKee.

В конце 2016 года работники Sbarro устроили забастовку из-за многомесячных задержек зарплат. Через несколько месяцев Мераб Елашвили заявил, что у холдинга 4,5 млрд рублей долгов и он решил свернуть бизнес. Причиной он назвал продуктовое эмбарго, которое правительство ввело в ответ на западные санкции: в его заведениях многие продукты были импортными. Кроме того мэрия, борясь с незаконным самостроем, снесла пять торговых объектов, где были точки холдинга Елашвили.