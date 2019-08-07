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Пять крупнейших букмекеров выручили 110 млрд рублей в год ЧМ по футболу в России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Букмекерские компании в разы нарастили выручку в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Оборот пяти крупнейших компаний этого сектора, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", достиг 110 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2017 годом (59 млрд рублей).

Речь идет о неконсолидированной отчетности по РСБУ, и в отдельных случаях, судя по динамике показателей (рост выручки в десятки раз и т.д.), влияние на них оказывали не только рыночные, но и сугубо корпоративные факторы - например, оптимизация внутренней структуры.

Выручка ООО "Первая международная букмекерская компания" ("Лига ставок") в прошлом году выросла в три раза - до 36,12 млрд рублей с 11,87 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль увеличилась более чем в 30 раз, до 620,16 млн рублей с 20,19 млн рублей.

В разы нарастил показатели и "Фонбет": выручка ООО "Ф.О.Н." увеличилась в 2,5 раза, до 24,09 млрд рублей, чистая прибыль - в 5,5 раза, до 9,27 млрд рублей.

Выручка ООО "Фирма "Стом" (букмекер Bingo Boom) выросла в 2,4 раза, до 20,2 млрд рублей, но чистая прибыль снизилась (до 380,59 млн рублей с 969,4 млн рублей в 2017 году).

ООО "Санторин" ("Балтбет") увеличило выручку на 12,5%, до 12,19 млрд рублей. Компания закончила прошлый год с чистой прибылью в размере 252,2 млн рублей после убытка в 78,36 млн рублей годом ранее.

Единственным из первой пятерки игроков, сократившим выручку по РСБУ, стало ООО "Фортуна" (Betcity). В прошлом году этот показатель снизился на 4,2%, до 17,32 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании подскочила в 9,5 раза - до 458,4 млн рублей с 48,46 млн рублей.

Другие игроки из первой десятки также существенно улучшили показатели выручки. Выручка ООО "Управляющая компания "Национального коневодческого союза" (Winline) составила 10,88 млрд рублей по сравнению с 2,46 млрд рублей в 2017 году. Чистая прибыль выросла в 2,9 раза, до 717,02 млн рублей.

Выручка ООО "Букмекер Паб" ("1хСтавка") увеличилась в 2,4 раза (до 7,08 млрд рублей), чистая прибыль - в 3,9 раза (до 4,72 млрд рублей).

Компании поменьше также значительно нарастили показатели. ООО "Леон" в прошлом году увеличило выручку в 3,5 раза, до 2,3 млрд рублей, чистую прибыль - до 168,26 млн рублей с 73 тыс. рублей в 2017 году.

Выручка "БК "Олимп" увеличилась в 8,5 раза, до 1,8 млрд рублей, чистая прибыль - в 22 раза, до 47,1 млн рублей.

ООО "БК "Марафон" ("Марафон Бет") увеличило выручку в 19 раз, до 839,19 млн рублей, и получило 34,12 млн рублей чистой прибыли после убытка в размере 68,03 млн рублей годом ранее.

Выручка ООО "Бетринг" (Parimatch) выросла вдвое, до 784,65 млн рублей. Чистый убыток сократился до 45,14 млн рублей с 144,18 млн рублей.

ЧМ-2018

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