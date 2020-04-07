Минфин предложил исключить букмекера "Фонбет" из списка системообразующих организаций

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предложил исключить из перечня системообразующих российских предприятий букмекерскую контору "Фонбет", сообщил источник "Интерфакса", видевший письмо министерства от 6 апреля.

Дело не в профиле деятельности "Фонбета" или не только в нем, следует из письма: Минфин просит "открепить" от него четыре из пяти компаний, которые в утвержденном в конце марта списке проходят как его подведомственные (кроме ООО "Ф.О.Н." это также АО "Крокус Интернэшнл", ООО "Оператор коммерческой недвижимости" и Росинкас). Все эти организации, как отмечает Минфин, он изначально и не предлагал включать в список.

"Кроме того, просим рассмотреть вопрос об их исключении из перечня в целом", - процитировал источник "Интерфакса".

Также Минфин предложил закрепить за ним двух алмазодобытчиков - "АЛРОСА" и "АГД Даймондс", которые в первой версии списка значатся за Минпромторгом, и включить в перечень несколько новых позиций - АО "Приокский завод цветных металлов" и двух операторов всероссийских лотерей (АО "ГСЛ" и АО "Технологическая компания "Центр".

В пресс-службе Минфина отказались от комментариев.

"Фонбет", чье включение в перечень системообразующих организаций привлекло внимание общественности, является одним из крупнейших игроков российского рынка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Ф.О.Н." в 2018 году, удачном для букмекеров в связи с проведением ЧМ по футболу в России, составила 24,1 млрд рублей, а чистая прибыль - 9,3 млрд рублей.

Сейчас букмекерские конторы испытывают проблемы не столько в связи с закрытием отделений, сколько из-за приостановки или переноса практически всех крупных спортивных соревнований в мире на фоне пандемии коронавируса. Сайт "Фонбета", в частности, сейчас предлагает посетителям сделать ставки на матчи футбольных чемпионатов Таджикистана и Белоруссии.

Правительство составило последнюю версию списка системообразующих предприятий в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. 20 марта правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций из 646 позиций.

Сейчас список дорабатывается, итоговый вариант перечня будет утвержден 10 апреля, обещали в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Правительство будет следить за состоянием компаний из перечня, проводить для них стресс-тесты и помогать по мере необходимости.