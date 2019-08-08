Поиск

Акции "АЛРОСА" обновили минимум с января 2018 года после слабого отчета

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Акции "АЛРОСА" днем в четверг теряют в цене более 1% на растущем рынке и обновляют минимум с января 2018 года после выхода слабого полугодового отчета по РСБУ.

На "Московской бирже" к 15:23 акции "АЛРОСА" подешевели до 76,34 рубля за штуку (-1,1%), при объеме торгов 0,636 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за I полугодие 2019 года упала более чем на 30%, до 36,3 млрд рублей, следует из документов компании. Выручка "АЛРОСА" снизилась на 29%, составив 89,15 млрд рублей.

Падение выручки было обусловлено общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, напомнила "АЛРОСА". Компания описывает ситуацию на рынке формулировкой "существенные кризисные явления".

Причины - избыточный объем стоков, образовавшийся в гранильном секторе в период высокого спроса и больших ожиданий в прошлом году; сложности с финансированием, с которыми столкнулись индийские огранщики; кризис в торговых отношениях между США и Китаем, двумя крупнейшими рынками потребления ювелирных украшений с бриллиантами; уход ювелирных брендов в онлайн и, как следствие, отсутствие у них необходимости держать в ритейле значительные стоки готовой продукции, приведены в сообщении компании слова директора ЕСО "АЛРОСА" Евгения Агуреева.

"Вместе с тем, снижение алмазодобывающими компаниями объемов реализуемой продукции наряду с другими мерами, предпринимаемыми крупными игроками, способствуют постепенному повышению сбалансированности рынка и стабилизации продаж", - полагает Агуреев.

Консолидированная отчетность компании по МСФО за I полугодие будет опубликована 19 августа.

АЛРОСА

Новости

Цена никеля подскочила до максимума за полтора года

Правительство перейдет на расчет тарифов на воду и тепло по эталонным затратам

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе "Лаборатории Касперского"

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Цена на нефть Brent подросла до $57,9 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Россия создаст резервный процессинговый центр на случай санкций

Рубль развернулся вниз к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Рубль развернулся вниз к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррель

Цена Brent упала ниже $58 за баррель впервые с января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');