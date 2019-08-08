Акции "АЛРОСА" обновили минимум с января 2018 года после слабого отчета

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Акции "АЛРОСА" днем в четверг теряют в цене более 1% на растущем рынке и обновляют минимум с января 2018 года после выхода слабого полугодового отчета по РСБУ.

На "Московской бирже" к 15:23 акции "АЛРОСА" подешевели до 76,34 рубля за штуку (-1,1%), при объеме торгов 0,636 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ за I полугодие 2019 года упала более чем на 30%, до 36,3 млрд рублей, следует из документов компании. Выручка "АЛРОСА" снизилась на 29%, составив 89,15 млрд рублей.

Падение выручки было обусловлено общим ухудшением конъюнктуры на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, напомнила "АЛРОСА". Компания описывает ситуацию на рынке формулировкой "существенные кризисные явления".

Причины - избыточный объем стоков, образовавшийся в гранильном секторе в период высокого спроса и больших ожиданий в прошлом году; сложности с финансированием, с которыми столкнулись индийские огранщики; кризис в торговых отношениях между США и Китаем, двумя крупнейшими рынками потребления ювелирных украшений с бриллиантами; уход ювелирных брендов в онлайн и, как следствие, отсутствие у них необходимости держать в ритейле значительные стоки готовой продукции, приведены в сообщении компании слова директора ЕСО "АЛРОСА" Евгения Агуреева.

"Вместе с тем, снижение алмазодобывающими компаниями объемов реализуемой продукции наряду с другими мерами, предпринимаемыми крупными игроками, способствуют постепенному повышению сбалансированности рынка и стабилизации продаж", - полагает Агуреев.

Консолидированная отчетность компании по МСФО за I полугодие будет опубликована 19 августа.