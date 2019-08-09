Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,1-0,2%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2%, при этом упали на 6,5% акции "РусАла" на фоне опасений, что спрос на алюминий сократится во втором полугодии.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2700,03 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1306,5 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%. Доллар подрос до 65,11 рубля (+0,07 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "префы" "Россетей" (+0,9%) и "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Акции "РусАла" упали на 6,5% (до 27,16 рубля) на фоне отката бумаг на 12% на Гонконгской бирже вслед за выходом отчета за II квартал и комментария о возможном спаде спроса на алюминий во втором полугодии. Коррекция акций стала крупнейшей с апреля 2018 года, когда США включили "РусАл" в санкционный список.

Скорректированная EBITDA "РусАла" во II квартале 2019 года выросла на 34% к предыдущему периоду, до $302 млн, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $300 млн.

Между тем, скорректированная EBITDA за I полугодие 2019 года сократилась на 53%, до $528 млн, что было обусловлено преимущественно эффектом снижения цены алюминия на LME (на 17,3% к аналогичному периоду 2018 г.) и цены котировального периода.

Также просели акции ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), "РусГидро" (-0,1%).

Индексы в США выросли на новостях из КНР: Народный банк Китая в четверг установил справочный курс юаня на минимальной с 2008 года отметке. Однако он оказался выше ожиданий, что несколько ослабило опасения по поводу использования Пекином валюты в качестве оружия в торговой войне с США. Кроме того, данные об объемах внешней торговли КНР в июле оказались лучше прогнозов, что помогло стабилизации финансовых рынков.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс полагает, что американскому ЦБ может потребоваться больше стимулов для поддержания экономического роста, если растущая торговая напряженность будет его сдерживать. По его мнению, до конца текущего года потребуется как минимум еще одно сокращение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов. При этом торговые и другие глобальные проблемы могут привести к необходимости более значительных действий, считает Эванс.

Между тем экономисты все больше уверены в снижении ставки ФРС в сентябре. Такого шага сейчас ожидают 63,9% экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Месяцем ранее вероятность этого оценивалась рынком менее чем в 50%.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%) на фоне неоднозначной пятничной статистики.

ВВП Японии во втором квартале, по предварительным данным, увеличился на 1,8% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,4%, сообщает Quick. Кроме того, темпы экономического роста за первый квартал были пересмотрены до 2,8% с ранее объявленных 2,2%. Таким образом, подъем японского ВВП за прошедшие два квартала стал лучшим с первого полугодия 2017 года.

Темпы роста потребительских цен в Китае в июле ускорились до максимума за 17 месяцев за счет сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем на 2,7% в годовом выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в июле снизились на 0,3% относительно того же месяца годом ранее после нулевого изменения в июне, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали в среднем сокращения на 0,1% в прошлом месяце.

Между тем Народный банк Китая установил справочный курс на уровне 7,0136 юаня за доллар, то есть выше психологически важной отметки в 7 юаней во второй раз на текущей неделе. Тем не менее, он оказался лучше ожиданий, что ослабляет опасения относительно использования Пекином нацвалюты в качестве оружия в торговой войне с США.

Нефть в пятницу замедлила рост, цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 8 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $57,52 за баррель (+0,2% и +2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $52,66 за баррель (+0,2% и +2,8% в четверг).

Поддержку рынку накануне оказали новости о том, что представители Саудовской Аравии начали консультации с коллегами по ОПЕК по вопросу возможной реакции на недавнее падение цен на топливо.

По итогам текущей недели будет зафиксировано снижение нефтяных котировок: с прошлой пятницы WTI потеряла более 5%, Brent - свыше 7%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, оснований для завершения консолидации рынка акций РФ вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Опасения, связанные с "торговыми войнами", отчасти смягчились, что стало основанием для отскока по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, но динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на "защитные" активы. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи уровня 65 руб. за доллар.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский полагает, что торговые противоречия США-КНР и монетарная политика ведущих ЦБ по-прежнему сдерживают потенциал роста фондовых рынков.

Если выступление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса в среду, из которого участники рынка сделали вывод о высокой вероятности продолжения тенденции к снижению ставки, поддержало риск-аппетит на глобальных рынках (индекс S&P 500 практически за два дня отыграл половину снижения с уровней конца июля), то появление новой точки напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками способствует приостановлению роста.

По сообщению Bloomberg, Белый дом отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США. Новый раунд торговых переговоров между странами должен состояться в сентябре, и как минимум до этого момента ожидать сближения позиций сторон вряд ли рационально. В контексте отношений между странами некоторым позитивом можно считать стабильный в последние несколько торговых сессий курс китайского юаня и заявления Народного банка Китая о недопустимости значительного ослабления национальной валюты, однако по факту стабильность курса китайской валюты скорее нужно воспринимать как отсутствие еще одного фактора для дальнейшего ухудшения отношений между странами, в то время как ожидать, что лишь стабилизация валютного курса побудит партнеров пойти на компромисс, явно не приходится.

Индекс МосБиржи в рамках пятничной сессии может вновь протестировать рубеж 2700 пунктов, но учитывая смешанный внешний фон, потенциал роста выглядит ограниченным, считает Поддубский.