Акции "РусАла" упали на 7,3%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Акции "РусАла" упали на 7,3% (до 26,92 рубля за штуку) в начале торгов на Московской бирже вслед за выходом отчета за II квартал и комментария о возможном спаде спроса на алюминий во втором полугодии. Снижение акций стало крупнейшим с апреля 2018 года, когда США включили "РусАл" в санкционный список.

Неопределенность на рынке, связанная с напряженностью в вопросах торговли между Китаем и США, в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно отразиться на спросе на алюминий во второй половине 2019 года, заявил "РусАл" в пятницу.

Свои ожидания по торможению роста мирового спроса на алюминий (2% вместо 3%, ожидавшихся весной - до 67,5 млн т) "РусАл" опубликовал еще в конце июля. Тогда компания отмечала, что торговая война между США и Китаем продолжает оказывать давление на рынок, и предупреждала, что, в совокупности со снижением производства обрабатывающих отраслей, негативная динамика спроса на алюминий может сохраниться и во II полугодии.

Ключевые финансовые показатели "РусАла" во II квартале соответствовали ожиданиям рынка. Скорректированная EBITDA выросла во II квартале 2019 года на 34% к предыдущему периоду, до $302 млн, на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса". Выручка "РусАла" во II квартале выросла на 18%, составив $2,566 млрд, что ниже консенсуса ($2,588 млрд).