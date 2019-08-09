Вознаграждения правлению "Роснефти" в январе-июне выросли до 2,36 млрд рублей

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2019 года общая сумма вознаграждений членам правления "Роснефти" увеличилась в годовом измерении на 15,5% и составила 2,3597 млрд рублей против 2,043 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Полугодовая чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ снизилась в 2,3 раза, с 385,6 млрд рублей в 2018 году до 165,19 млрд рублей.

Выручка компании сохранилась почти на том же уровне и составила 3 трлн 397 млрд рублей, себестоимость выросла на 7% - до 2 390 млрд рублей.

В результате валовая прибыль снизилась на 12% - до 1 трлн рублей, а прибыль от продаж упала уже на 19% - до 381 млрд рублей.

Из-за роста отрицательного сальдо "прочих" доходов и расходов - 140 млрд рублей в первом полугодии текущего года по сравнению с 20 млрд рублей годом ранее - "Роснефть" зафиксировала прибыль до налогообложения в размере 140,2 млрд рублей по сравнению с 366 млрд рублей годом ранее.

"В компании реализуется планомерный переход от централизованной структуры управления к холдинговой. Он предполагает концентрацию владения обществами группы по направлениям деятельности (разведка и добыча, переработка, коммерция и логистика и т.д.) в профильных структурах. При передаче владения обществами в профильные структуры возникает доход от переоценки стоимости обществ группы по рыночной стоимости. Финансовый результат от данных операций, проводимых по утвержденному графику, в первом полугодии 2018 года был выше, чем в 1 полугодии 2019 года. Это частично обусловило сравнительно меньший объем чистой прибыли, полученный головной компанией, в отчетном периоде", - прокомментировали "Интерфаксу" показатели в "Роснефти".

Изменение структуры компании повысит ответственность бизнес-блоков за финансовый результат и предоставит более гибкую систему принятия решений, которая упростит внедрение инноваций на уровне бизнеса, считают в "Роснефти". "Переход к холдинговой структуре позволит компании более эффективно распределять финансовые ресурсы, повышать отдачу на вложенный капитал и увеличивать доходность для акционеров", - подчеркнули в НК.

"Помимо этого, на снижение величины чистой прибыли повлиял меньший объем дивидендов, распределявшийся внутри группы от дочерних обществ в рамках корпоративных мероприятий в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали также в "Роснефти".

"В первом полугодии 2019 года часть чистой прибыли дочерних обществ осталась нераспределенной в адрес головной компании - так, чтобы обеспечить финансирование текущих проектов повышения эффективности деятельности дочерних обществ и потребность в оборотном капитале. При этом руководство компании концентрирует усилия по максимизации эффективности и результатов работы группы компаний в целом", - заключили в компании.