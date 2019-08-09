"Роснефть" предложила включить в ущерб от загрязнения "Дружбы" потери от сокращения добычи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" предложила учитывать при оценке ущерба от форс-мажора с загрязнением нефти к трубопроводе "Дружба" потери от вынужденного ограничения добычи. Это говорится в квартальном отчете компании.

Компания напомнила, что из-за этого загрязнения, которое случилось в апреле 2019 года, "Роснефть" во втором квартале получила претензии от покупателей нефти, которые жаловались, что получил нефть с многократным превышением предельно-допустимых показателей хлорорганических соединений (относительно соответствующих технических регламентов и стандартов).

"При этом "Роснефть" добросовестно обеспечила сдачу нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" в полном соответствии с требованиями технических регламентов и стандартов. Также с претензиями к компании обратились покупатели, которые не получили законтрактованные объемы нефти из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по причине загрязнения", - говорится в отчете.

Расчет убытков "Роснефти" "может быть завершен после завершения комплексной оценки влияния инцидента на деятельность компании (включая фактор вынужденного снижения добычи нефти за данный период по причине сокращения приема нефти в систему "Транснефти"), получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны контрагентов и их перевыставления в адрес "Транснефти" для получения возмещения", пишет компания.

В начале июля добыча нефти в "Юганскнефтегазе" упала со средних значений за год в 190-195 тысяч тонн в сутки до 110-111 тысяч. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля. Компания объяснила сокращение добычи тем, что "Транснефть" сократила прием нефти в свою систему, в которой трубопроводы "забиты большими объемами суррогатной нефти".

В "Транснефти" подтвердили, что сократили прием, но назвали другую причину: в системе трубопроводов скопилось слишком много нефти, которую "Роснефть" сдает безадресно, не распределив между клиентами.