Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - С учетом сильных финансовых результатов "Роснефти" в III квартале акционеры могут рассчитывать на увеличение дивидендов за 2019 год, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Его слова приведены в пресс-релизе.

Он напомнил, что 30 сентября акционеры одобрили выплату промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд рублей.

"Роснефть" сообщила, что за январь-сентябрь ее чистая прибыль по МСФО выросла на 25%, до 550 млрд рублей, а прибыль за III квартал составила 225 млрд рублей. Аналитики прогнозировали эти показатели в среднем на уровне 524 млрд рублей и 199 млрд рублей. Наиболее точным оказался прогноз Goldman Sachs - 541 млрд рублей и 216 млрд рублей.

Рост чистой прибыли компания связала с повышением операционной прибыли и снижением расходов.

В III квартале 2019 года выручка и доход от ассоциированных и совместных предприятий составила 2,240 трлн рублей ($35,1 млрд). В январе-сентябре выручка выросла на 6,2% - до 6,5 трлн рублей в связи с ростом объемов продажи нефти (+19,6%) в условиях снижения мировых цен на нефть (-9,3)%.

Показатель EBITDA в отчетном квартале составил 554 млрд рублей. ($8,5 млрд), увеличившись на 7,6% в рублевом выражении по сравнению со II кварталом 2019 года. EBITDA за 9 месяцев составила 1,617 трлн рублей ($24,8 млрд), что объясняется ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+30,9%), а также эффективным контролем над затратами.

Удельные операционные затраты на добычу в III квартале составили 206 рублей на баррель нефтяного эквивалента ($3,2 на б.н.э.), увеличившись на 1,5% к предыдущему кварталу, что, в основном, обусловлено сезонным увеличением затрат на ремонт и обслуживание объектов наземной инфраструктуры и нефтепромыслового оборудования. За 9 месяцев удельные операционные затраты на добычу составили 202 рубля на б.н.э. ($3,1 на б.н.э.). Увеличение на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года связано с ростом затрат на электроэнергию (+11%), ростом затрат на ремонт и обслуживание растущего фонда скважин и объектов наземной инфраструктуры, сопутствующих затрат на транспорт, а также расходов на оплату труда, говорится в сообщении "Роснефти".

Свободный денежный поток в III квартале составил 281 млрд рублей ($4,4 млрд), за 9 месяцев - 613 млрд рублей ($9,4 млрд), что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1% или практически на 820 млрд рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 млрд рублей. за 9 месяцев. "Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,4x", - сообщает НК.

Капитальные затраты компании за первые три квартала 2019 года снизились в годовом измерении на 6,6%, до 634 млрд рублей ($9,7 млрд). Снижение показателя в "Роснефти" связали с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании.

"Компания продолжает работу над опциями выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - отмечается в пресс-релизе.