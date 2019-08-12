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Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G

Минсвязи предложило считать приоритетным диапазон 4,4–4,99 ГГц, он популярен только в Китае и Японии

Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 года. Операторам сотовой связи этот выбор не понравился.

Решение к задержке и удорожанию строительства сетей 5G, заявил представитель "Ростелекома". Представители "Мегафона", "Вымпелкома" и МТС назвали единственным экономически оправданным диапазон 3,4–3,8 ГГц. На рынке нет оборудования, работающего в диапазоне 4,4–4,9 ГГц, потому что в мире эти частоты для сетей 5G не востребованы, так что оборудование для такого диапазона будет заведомо дорогим, объяснил представитель Tele2.

Частоты 4,4–4,99 ГГц для внедрения 5G рассматриваются только в Китае и Японии, пишет "Коммерсантъ". В Минсвязи предлагают развивать сети 5G на этих частотах с отечественным оборудованием, в ближайшие пять лет вряд ли появятся иностранные аналоги, переговоры с отечественными производителями уже ведутся. Поскольку вся индустрия ориентируется на диапазон 3,4–3,8 ГГц, выбор других частот чреват риском "отставания от прогресса", признают в ведомстве.

Минпромторг собирает консорциум разработчиков софта, "железа" и электронной компонентной базы, который создаст полную продуктовую линейку оборудования для сетей 5G, сообщили в министерстве. Выпускать инфраструктурное оборудование для 5G планирует, к примеру, "Ростех".

"Кроме возможного отставания по срокам создания инфраструктуры сетей 5G это решение несет риски увеличения стоимости конечного абонентского оборудования", — заявил представитель АНО "Цифровая экономика". Рабочая группа АНО изучила проект концепции Минсвязи на прошлой неделе и ожидает, что он будет доработан с учетом высказанных замечаний.

В России нет производителей с опытом разработки и масштабного производства оборудования для сетей 2G/3G/4G, предупредил представитель Tele2. Наладить выпуск всей линейки оборудования 5G по полному циклу в ближайшие годы вряд ли удастся с учетом состояния радиоэлектронной промышленности России, сказал источник в одном из федеральных операторов.

Минсвязи Мегафон МТС Вымпелком Tele2 Ростех Ростелеком 5G

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