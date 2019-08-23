Минсвязи наметило первые частотные аукционы для 5G до конца года

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Министерстве связи считают приоритетным использование частот в диапазоне 4,4-4,9 ГГц для внедрения 5G, так как силовые ведомства это согласовали и ведомство продолжает согласовывать с ними все параметры, заявил замглавы Минсвязи Олег Иванов. Первые частотные аукционы для 5G в верхнем диапазоне 24,5-29,5 ГГц он рассчитывает провести до конца 2019 года, сказал он "Ведомостям".

По словам Иванова, все операторы "большой четверки" готовы совместно строить инфраструктуру для 5G под диапазоны ниже 6 ГГц, у него уже есть соответствующие предложения. Он отметил, что "большая четверка" определила подходы "по созданию единого инфраструктурного оператора — для строительства инфраструктуры для диапазона ниже 6 ГГц, не для ведения бизнеса" (цитаты по "Ведомостям").

Минсвязи оценивает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц, который военные пока отказываются уступить, в миллиарды долларов, добавил чиновник. Он не исключил, что эти частоты можно будет использовать в будущем, но отметил, что их конверсия не будет быстрой. "Действительно есть проблемы, действительно очень серьезные системы у нас работают в этом диапазоне, и просто так освободить его нереально", - цитируют "Ведосости". Иванов пообещал проводить новые тесты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц по согласованию с силовыми ведомствами.

По словам замминистра, диапазон 4,4-4,9 ГГц качественно соответствует "золотому диапазону" частот 3,4-3,8 ГГц, примером этому может послужить опыт японских и китайских компаний, развивающих технологию пятого поколения в этом диапазоне. "Мы надеемся, что наши отечественные производители также подтянутся, и мы сделаем базовые станции и другую необходимую инфраструктуру, в том числе, и радиочасть, в более высоком диапазоне", - отметил Иванов (цитата "Интерфакса").

Сейчас все заинтересованные стороны рассматривают возможность объединения операторов для высвобождения частот под строительство 5G, а не для совместного строительства инфраструктуры, сказал "Ведомостям" представитель МТС Алексей Меркутов. Формат взаимодействия обсуждается, ключевой вопрос — расчистка диапазона 3,4-3,8 ГГц, сказала представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева.

В середине августа "Ведомости" сообщили, что президент Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России. Источники газеты сообщили, что этот диапазон используют Миноборонын и "Роскосмос", одновременно задействовать его для развития 5G и текущего обслуживания ведомств невозможно. Весной вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку частотного спектра для развития 5G в стране.

От того, насколько быстро удастся договориться о расчистке спектра, зависит скорость внедрения 5G в России. Сеть 5G нужна для развертывания промышленного интернета, включая такие направления как "умный город", "интернет вещей", беспилотный транспорт и другие. Программа "Цифровая экономика" предусматривает, что , устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.