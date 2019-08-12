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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2695,84 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1302,04 пункта (+1%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,2%.

Доллар стоит 65,3 рубля (+0,02 рубля).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings.

Подорожали на старте торгов акции "Мечела" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), АФК "Система" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "Россетей" (+0,7% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%).

Просели бумаги "РусАла" (-0,9%).

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем. Основные индексы опустились по итогам недели на 0,5-0,8%.

Как стало известно на прошлой неделе из сообщений СМИ, Вашингтон отложил принятие решения о выдаче лицензий американским компаниям на возобновление работы с Huawei, что связывается с информацией о прекращении Пекином закупок сельскохозяйственной продукции из США.

Тем временем Huawei представила собственную операционную систему Harmony, которая призвана заменить ОС Android в случае ужесточения американских санкций.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен пройти в сентябре, однако в пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

На фоне этих новостей подешевели акции американских производителей полупроводников, поставляющих свою продукцию Huawei на сумму примерно $14 млрд в год.

Между тем, в понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (Япония не работает в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite растет на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть утром в понедельник слабо дешевеет на опасениях, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 9 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,39 за баррель (-0,2% и +2% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $54,37 за баррель (-0,2% и +3,7% в пятницу).

рынок акций

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