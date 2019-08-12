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Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках, а также повышению странового кредитного рейтинга России агентством Fitch Ratings.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,21-65,33 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,2625 руб. (-2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,0825 руб. (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 1,9 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,78 рубля.

Доллар при этом оказался всего на 0,82 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,29 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов 12 августа на фоне наметившегося улучшения ситуации на внешних площадках, что выражается в росте большинства фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, а также повышению странового кредитного рейтинга России агентством Fitch Ratings.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный". Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были повышены до "F2" с "F3", потолок странового рейтинга - до "ВВВ" с "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - также до "ВВВ" с "BBB-". "Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечается в сообщении агентства.

Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста. "Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Вместе с тем сдерживают рост нацвалюты цены на нефть, которые снижаются в понедельник утром на опасениях, что затянувшийся конфликт между США и Китаем в торговой сфере негативно скажется на мировом спросе на топливо.

В пятницу нефтяные цены заметно выросли на сообщениях, что Саудовская Аравия готовит меры по поддержке нефтяного рынка. В частности, власти страны готовы удерживать экспорт на отметке ниже 7 млн баррелей в сутки в сентябре.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,29% - до $58,36 за баррель. На торгах в пятницу цена выросла на 2% - до $58,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени также на 0,29% - до $54,34 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 3,73%, до $54,50 за баррель.

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