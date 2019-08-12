Поиск

В январе-июне ФСБ заметила увеличение турпотока в Россию на 25%

Выездной поток вырос на 9%, из направлений лидируют Турция, Таиланд и Италия

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - По данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2019 года въездной туристический поток в Россию вырос на 25% к январю-июню 2018 года, до 1,97 млн человек, выездной поток - вырос на 9%, до 7,94 млн поездок.

Больше всего в Россию приехало туристов из Китая (увеличение на 32%, до 591,9 тысячи прибытий), Германии (рост на 17,5%, до 192,4 тысячи) и Южной Кореи (рост на 45,3%, до 169,6 тысячи). Также в Россию ездили туристы из таких стран, как США (90,8 тысячи), Израиль (77,3 тысячи, плюс 32%), Франция (72,9 тысячи, плюс 41%), Италия (59,6 тысячи, плюс 41,7%), Великобритания (56,4 тысячи), Испания (37,9 тыс., плюс 54,8%), а также Индия (31,7 тысячи, плюс 49,6%).

По сравнению с 2018 годом, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, поток туристов из стран Латинской Америки снизился: из Бразилии - на 18,5%, из Аргентины - на 38%, из Колумбии - на 29,2%, а из Уругвая - на 27%. Турпоток из Мексики и Чили, напротив, вырос на 4,7% и 15,5% соответственно.

Всего ФСБ зафиксировала 15,1 млн приездов иностранцев Россиию с учетом всех целей, не только туризма, показатель вырос на 0,8% в годовом измерении. В этом рейтинге в топ-5 вошли Украина - 3,89 млн человек, на 9,1% меньше, чем годом ранее, Казахстан (1,93 млн, плюс 2%), Узбекистан (1,44 млн, плюс 16,5%), Китай (959,8 тысячи, плюс 15,8%) и Таджикистан (836,95 тысячи, плюс 26,7%).

Для российских туристов Турция стала лидером из зарубежных направлений, далее с большим отрывом следуют Таиланд и Италия. В Турцию, по данным ФСБ, россияне выезжали 2,07 млн раз (+16,1%), в Таиланд - 459,6 тысячи раз, в Италию - 458,1 тысячи, в ОАЭ - 396,4 тысячи, в Китай - 391,4 тысячи раз.

Сильнее всего выросла популярность Черногории (турпоток вырос на 50%), Кубы (+22,5%) и Венгрии (+20,3%), снизился турпоток в Индию (-12,6%), Грецию (-11,8%), Болгарию (-11,4%) и Доминикану (-11,2%).

Всего за полгода россияне с различными целями совершили 21,2 млн поездок за границу, больше всего - в Турцию, Абхазию и Финляндию.

ФСБ Турция Таиланд Италия Китай США Германия Южная Корея

Новости по теме

Новости

Премьер Грузии оценил ущерб от запрета авиасообщения с Россией в $60 млн в июле

Saudi Aramco отчиталась о снижении полугодовой прибыли на 12%

Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G

Операторы связи раскритиковали предложенный чиновниками диапазон частот для 5G

Иранский военачальник заявил о готовности к захвату любых судов

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для "Антипинского НПЗ"

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом

Fitch повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом

Россия получила право на экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

Россия получила право на экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Bayer предложил заплатить $8 млрд за урегулирование исков из-за гербицида Round

Bayer предложил заплатить $8 млрд за урегулирование исков из-за гербицида Round
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');