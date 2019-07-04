Туристы порекомендовали пробовать во Франции круассаны, а в Белоруссии - клецки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В заграничных поездках россиянам посоветовали пробовать из фастфуда fish-and-chips в Великобритании, круассаны - во Франции, баницу - в Болгарии и картофельные клецки - в Белоруссии. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску билетов Aviasales.

В опросе участвовали 11 тысяч туристов из России, им предложили на выбор популярные блюда фастфуда из 27 стран и спросили, что бы они посоветовали попробовать.



В Великобритании 71% опрошенных рекомендовали fish-and-chips - запеченную в тесте рыбу с картошкой фри, а 29% - корнуолльские пирожки "корниш пасти" с говядиной, картофелем и луком. Во Франции 89% рекомендовали круассаны, 11% - блины-галеты.

В Чехии 72% россиян посоветовали дрожжевую трубочку трдельник, а 28% - гуляш. В Германии 66% респондентов предпочли жареные сардельки Currywurst с соусом из карри и кетчупа, а 34% - деёнер-кебаб.

В Испании 58% путешественников посоветовали закуски тапас, 42% - тортилью. В Италии 56% опрошенных рекомендовали пасту, 44% - пиццу. В Греции 63% респондентов отметили местную шаурму гирос, 37% - маленькие шашлыки сувлаки.

В Австрии венские колбаски рекомендовали 83% опрошенных, блинный суп на мясном бульоне Frittatensuppe - 17%. В Белоруссии это картофельные клецки (83%) и пирожок кныш с картофелем, творогом или мясом (17%). В Бельгии только 12% опрошенных посоветовали есть изобретенную в этой стране картошку-фри, а 88% рекомендовали вафли.

В Болгарии чемпион по рекомендациям - это баница, слоеный пирог с сыром или творогом (76%), а также донер (24%). В Венгрии это крученый калач (58%) и местная шаурма (42%). В Дании это бутерброд на ржаном хлебе смёрребрёд (71%) и йогуртовый суп (29%), в Ирландии - блины (75%) и мидии (25%), в Латвии - пироги со шпеком (60%) и рыбная запеканка (40%), Литве - пирожок кибинай с бараниной и луком (58%) и маринованая сельдь (42%), в Нилердандах - селедка (66%) и блинчики (34%).

В Норвегии 51% опрошенных предпочли рыбную похлебку, 49% - многоэтажный бутерброд с различными соусами, который едят по слоям. В Польшеэто грибной суп (66%) и запеканка (34%). В Португалии - слоеное пирожное с заварным кремом паштел де ната (79%) и бутерброд Francesinha с растопленным сыром снаружи, мясом, ветчиной, кровяной колбасой и оливками (21%). В Румынии это ковриги (68%) и кислая похлебка (32%), Сербии - котлета плескавица (81%) и шопский салат с сыром (19%), в Финляндии - фрикадельки (53%) и карельские пирожки с кашй или картошкой (47%), Хорватии - окорок пшрут (74%) или штрукли (выпечка с сыром и яйцами, 26%), в Черногории - кебаб чевапчичи (71%) и блинчики с джемом (29%), в Швеции - жареная селедка (57%) и свиные сосиски инстербанд (43%), в Эстонии - тушеная квашеная капуста (51%) и килька (49%).