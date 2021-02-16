Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 156 825+342 573

Въезд иностранцев в Россию в 2020 году сократился на 67%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году Россию посетили 9,6 млн иностранных граждан, из них ради туризма - 336 000, следует из статистики Погранслужбы ФСБ. Количество въездов иностранцев в год пандемии сократилось на 67,5%, число прибытий с целью туризма - на 93%.

В прошлом году Россию 3, 65 млн раз посещали граждане Украины, это на 57,6% меньше, чем в 2019 году. В топ-5 также вошли Казахстан - 1,4 млн, Узбекистан - 720 000, Таджикистан - 401 800 и Киргизия - 299 600. Во вторую пятерку попали Азербайджан, Армения, Финляндия, Белоруссия и Китай.

В январе-марте в Россию въехали 5,5 млн иностранцев, в апреле-июне - 509 000, в III квартале - 1,83 млн, IV квартале - 1,82 млн.

Для туризма страну посетили 47 600 гостей из Китая, 30 000 - из Южной Кореи, 21 100 из Германии, 18 800 из Израиля и 17 800 - из Франции. Во второй пятерке по турпотоку в Россию Турция, Эстония, Таиланд, Италия и Литва. Почти все туристы побывали в России в I квартале 2020 года - 322 800 человек. В апреле-июне туристы в Россию не приезжали, в июле - сентябре в страну приехали 4000 туристов, в последние три месяца года - 9000.

Время пандемии

12
Мумбаи, ИндияКаракас, ВенесуэлаСингапурСектор ГазаУхань, КитайБангкок, ТаиландЭн-Наджаф, ИракКаир, ЕгипетАккра, ГанаЛондон, ВеликобританияКиев, УкраинаИерусалим, Израиль
Мумбаи, Индия
Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Погранслужба ФСБ коронавирус Украина Китай

Новости по теме

Новости

У эксперта фонда Горчакова не приняли прошение о помиловании без признания вины

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Михаила Боярского госпитализировали в Петербурге

Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Приостановка авиасообщения РФ с Великобританией продлена до 16 марта

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Две трети "удаленщиков" пожаловались на ненормированный рабочий день

Суд отклонил иск бизнесмена Пригожина к журналисту Шевченко

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

ЕСПЧ признал несправедливым приговор по делу об убийстве адвоката Маркелова

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

На 20 февраля назначены сразу два суда над Навальным

Адвокаты Навального попросили его оправдать по делу о клевете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');