Въезд иностранцев в Россию в 2020 году сократился на 67%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году Россию посетили 9,6 млн иностранных граждан, из них ради туризма - 336 000, следует из статистики Погранслужбы ФСБ. Количество въездов иностранцев в год пандемии сократилось на 67,5%, число прибытий с целью туризма - на 93%.

В прошлом году Россию 3, 65 млн раз посещали граждане Украины, это на 57,6% меньше, чем в 2019 году. В топ-5 также вошли Казахстан - 1,4 млн, Узбекистан - 720 000, Таджикистан - 401 800 и Киргизия - 299 600. Во вторую пятерку попали Азербайджан, Армения, Финляндия, Белоруссия и Китай.

В январе-марте в Россию въехали 5,5 млн иностранцев, в апреле-июне - 509 000, в III квартале - 1,83 млн, IV квартале - 1,82 млн.

Для туризма страну посетили 47 600 гостей из Китая, 30 000 - из Южной Кореи, 21 100 из Германии, 18 800 из Израиля и 17 800 - из Франции. Во второй пятерке по турпотоку в Россию Турция, Эстония, Таиланд, Италия и Литва. Почти все туристы побывали в России в I квартале 2020 года - 322 800 человек. В апреле-июне туристы в Россию не приезжали, в июле - сентябре в страну приехали 4000 туристов, в последние три месяца года - 9000.