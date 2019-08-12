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"Союзмультфильм" разрешил ЦБ чеканить монеты с героями 13 мультфильмов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Союзмультфильм" дал Банку России лицензию на пять лет на использование персонажей 13 мультфильмов, в том числе героев "Бременских музыкантов", для изображения на памятных монетах. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Также ЦБ получил лицензии на образы из мультфильмов "Бабушкин зонтик", "Балерина на корабле", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Веселая карусель №1", "Винни Пух", "Винни Пух идет в гости", "Времена года", "Девочка и слон", "Дед Мороз и лето", "Капризная принцесса", "Крокодил Гена", "Ну погоди!" и "Умка".

Банк России 12 августа сообщил, что выпустит монеты с Бременскими музыкантами и принцессой к 50-летнему юбилею первой части этого советского мультфильма.

В 2019 году такие юбилеи отметят также сериал "Ну, погоди!", "Винни Пух", "Крокодил Гена" "Умка", напомнила Слащева.

ЦБ выпустит три тысячи серебряных монет с цветным изображением "Бременских музыкантов" номиналом три рубля. Также регулятор выпустит похожие монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном исполнении.

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Банк России Бременские музыканты Союзмультфильм СССР Юлиана Слащева

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