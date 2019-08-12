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ЦБ выпустит монеты в честь юбилея мультфильма "Бременские музыканты"

Это трехрублевые монеты из серебра и монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России выпустит памятные монеты в честь 50-летию мультфильма "Бременские музыканты", это будут серебряные монеты номиналом три рубля и монеты номиналом 25 рублей из недрагоценного металла. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На реверсе монет изображена сцена из мультфильма - все герои, поющие заглавную песню, на части монет это изображение выполнено в цвете.

Серебряные монеты номиналом три рубля будут выпущены тиражом 3 тысячи штук. На них есть обозначение серебра по периодической системе Менделеева ("Ag 925"), на обороте - цветное изображение Бременских музыкантов и принцессы.

25-рублевые монеты с нецветным изображением героев фильма выпустят тиражом 450 тысяч штук, тираж специального исполнения, с цветным изображением составит 50 тысяч штук.

Первая часть мультфильма "Бременские музыканты" вышла в СССР в 1969 году.

Банк России Бременские музыканты СССР

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