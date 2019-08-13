Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,2-0,3%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips и индексов на фоне неблагоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры из-за эскалации торгового конфликта США и Китая, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2682,97 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1292 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%. Доллар вырос до 65,62 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели на старте торгов акции "РусАла" (-1,3%), "Яндекса" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "Россетей" (-0,6% и -2,4% "префы"), "Газпрома" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%).

Выросли на фоне ралли золота (+1,1%, до $1534,1 за унцию) акции ПАО "Полюс" (+1,3%, до 7180 руб. - новый максимум), Polymetal (+1,7%), АО "Лензолото" (+0,7%). Также подросли бумаги "Распадской" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,2%).

В США в понедельник индексы упали на 1,2-1,5% на фоне усиливающихся опасений в отношении последствий торгового спора США и Китая, а также новостей из Гонконга, где усилилась протестная активность.

Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогноз роста ВВП США в IV квартале 2019 года на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 1,8%. По их оценкам, торговый спор сократит повышение американского ВВП в октябре-декабре на 0,6 процентного пункта (п.п.), а не на 0,2 п.п., как предполагалось ранее.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем должен состояться в сентябре, однако в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что встреча может не состояться. "У нас открытый диалог. Посмотрим, удастся ли нам сохранить в силе встречу в сентябре, - сказал Трамп. - Если удастся - отлично, если нет - тоже отлично".

Тем временем, ситуация в Гонконге, где уже более двух месяцев продолжаются массовые протесты, продолжает накаляться. В понедельник администрация аэропорта Гонконга отменила более 130 рейсов, поскольку тысячи протестующих заполнили залы вылета и прилета, приняв участие в акции протеста против жестких действий полиции по разгону недавних демонстраций.

На этом фоне вырос спрос на наиболее надежные активы, включая US Treasuries - доходность десятилетних гособлигаций США в понедельник упала на 9,1 б.п. - до минимальных с октября 2016 года 1,64%, что, в свою очередь, подтолкнуло вниз котировки акций банков.

Следом во вторник снижаются индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Нефть утром во вторник также остается под давлением продавцов; цена Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 12 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $58,15 за баррель (-0,7% и +0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,6 за баррель (-0,6% и +0,8% в понедельник).

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,3 млн баррелей. Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Неделей ранее запасы неожиданно выросли на 2,4 млн баррелей - повышение стало первым за 8 недель.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятна коррекция вниз по индексу РТС - развивающиеся рынки в целом оказались под давлением из-за усиления рисков дефолта по суверенному долгу Аргентины после неблагоприятных для рынка итогов предварительных выборов президента страны. По данным Bloomberg, котировки CDS указывают на оценку вероятности дефолта Аргентины в течение ближайших пяти лет в 75% (в прошедшую пятницу эта оценка составляла менее 50%). Фондовый индекс биржи Буэнос-Айреса MERVAL в понедельник рухнул на 38% (на 48% в долларовом выражении), что повлекло рост волатильности на рынках в целом. На валютном рынке в течение дня не исключена возможность "тестирования" долларом отметки 65,5 руб. из-за усиления спроса на "защитные" валюты на фоне событий в Аргентине.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативные настроения на биржах в Азии подогреваются усилением протестов в Гонконге, связанных с поправками в закон об экстрадиции (в понедельник протесты привели к закрытию международного аэропорта).

Нефть Brent остается ниже сопротивления $60 за баррель, что мешает развитию краткосрочного роста. Во вторник к концу американской сессии будут опубликованы первые на этой неделе данные по запасам нефти в США. На прошлой неделе официальный отчет Минэнерго показал неожиданное увеличение запасов "черного золота" и бензина, спровоцировав падение на рынке.

Индексы МосБиржи и РТС остаются ниже сопротивлений 2710 и 1315 пунктов, а ключевыми поддержками для индикаторов остаются отметки 2640 и 1270 пунктов - закрепление ниже подтвердило бы среднесрочный настрой рынка на снижение. Серьезных продаж, тем не менее, на данный момент ожидать не стоит, но инвесторы будут следить за развитием событий в течение дня. Существенных поводов для оптимизма на рынках нет, а интерес на фоне ралли котировок золота могут представлять такие компании, как Polymetal и "Полюс".