В правительстве Китая назвали "вопросом времени" наказание участникам беспорядков в Гонконге

Тем, кто играет с огнем, придется за это ответить, предупредили в Пекине

Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Меры правительства Китая в отношении участников беспорядков в Гонконге - это "только вопрос времени", заявил 6 августа представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Его цитирует АР.

По словам чиновника, наказанию подлежат те, кто совершил акты насилия и преступления, а также те, кто пытался вмешаться в ситуацию извне. Он предупредил их, что "за игру с огнем" придется заплатить. Жителей Гонконга он призвал противостоять протестующим, не транслируя их пропагандистские материалы и осуждая помехи работе транспорта.

На вопросы, может ли Пекин задействовать армию для наведения порядка в Гонконге, чиновник прямо не отвечал, следует из расшифровки брифинга на сайте South China Morning Post. Он высказал мнение, что власти Гонконга в состоянии защитить закон и правопорядок, также он отметил надежность Народной армии Китая и ее законопослушность и предупредил, что все, кто посягнет на схему "одна страна - две системы", по которой управляется Гонконг в структуре КНР, будут наказаны.

В этот же день в Гонконге состоялся брифинг трех участников протестов. Они принесли извинения за то, что их акция и призывы к забастовке привели к блокировке работы транспорта, в том числе отмене 77 авиарейсов. Также они обвинили полицейских в злоупотреблении полномочиями при разгоне митингующих, в частности, в применении слезоточивого газа рядом с жилыми зданиями. Правительство они обвинили в "пустой риторике".

Многотысячные акции протестов проходят в Гонконге с 9 июня, с тех пор были задержаны больше 500 человек, а полиция больше тысячи раз применяла слезоточивый газ. Участники акций требуют отзыва законопроекта о выдаче Гонконгом подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. 5 августа массовые демонстрации и атаки на полицейских сопровождались блокировкой основных дорог в Гонконге и забастовкой сотрудников транспортных компаний.

За понедельник были задержаны 148 человек в возрасте от 13 до 63 лет, объявила полиция Гонконга. Среди задержанных 53 женщины, передает телеканал Channel News Asia. За сутки полиция 800 раз применяла слезоточивый газ.