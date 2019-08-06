Поиск

В правительстве Китая назвали "вопросом времени" наказание участникам беспорядков в Гонконге

Тем, кто играет с огнем, придется за это ответить, предупредили в Пекине

В правительстве Китая назвали "вопросом времени" наказание участникам беспорядков в Гонконге
Столкновения демонстрантов с полицией во время акции протеста в Гонконге
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Меры правительства Китая в отношении участников беспорядков в Гонконге - это "только вопрос времени", заявил 6 августа представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. Его цитирует АР.

По словам чиновника, наказанию подлежат те, кто совершил акты насилия и преступления, а также те, кто пытался вмешаться в ситуацию извне. Он предупредил их, что "за игру с огнем" придется заплатить. Жителей Гонконга он призвал противостоять протестующим, не транслируя их пропагандистские материалы и осуждая помехи работе транспорта.

На вопросы, может ли Пекин задействовать армию для наведения порядка в Гонконге, чиновник прямо не отвечал, следует из расшифровки брифинга на сайте South China Morning Post. Он высказал мнение, что власти Гонконга в состоянии защитить закон и правопорядок, также он отметил надежность Народной армии Китая и ее законопослушность и предупредил, что все, кто посягнет на схему "одна страна - две системы", по которой управляется Гонконг в структуре КНР, будут наказаны.

В этот же день в Гонконге состоялся брифинг трех участников протестов. Они принесли извинения за то, что их акция и призывы к забастовке привели к блокировке работы транспорта, в том числе отмене 77 авиарейсов. Также они обвинили полицейских в злоупотреблении полномочиями при разгоне митингующих, в частности, в применении слезоточивого газа рядом с жилыми зданиями. Правительство они обвинили в "пустой риторике".

Многотысячные акции протестов проходят в Гонконге с 9 июня, с тех пор были задержаны больше 500 человек, а полиция больше тысячи раз применяла слезоточивый газ. Участники акций требуют отзыва законопроекта о выдаче Гонконгом подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. 5 августа массовые демонстрации и атаки на полицейских сопровождались блокировкой основных дорог в Гонконге и забастовкой сотрудников транспортных компаний.

За понедельник были задержаны 148 человек в возрасте от 13 до 63 лет, объявила полиция Гонконга. Среди задержанных 53 женщины, передает телеканал Channel News Asia. За сутки полиция 800 раз применяла слезоточивый газ.

Гонконг Китай

Новости по теме

Новости

Волкер предложил Суркову продолжить обсуждение ситуации в Донбассе

На Украине начали расследование о незаконном выезде Порошенко на Мальдивы

На Украине начали расследование о незаконном выезде Порошенко на Мальдивы

Живущего в Крыму ресторатора собрались экстрадировать в Сербию за убийство

Ракета "Протон-М" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Brent начала дорожать после падения котировок ниже $60 за баррель

Китай пообещал принять контрмеры, если США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе

Что случилось этой ночью: вторник, 6 августа

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США

В Южной Корее заявили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');