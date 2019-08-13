Крупнейший туроператор Европы снизил квартальную прибыль на 85% из-за Boeing-737 MAX

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший туроператор Европы, германская TUI Group сообщила, что снизила квартальную прибыль до налоговых и процентных выплат (Ebit) на 85% из-за запрета на использование самолетов Boeing-737 MAX.

В третьем финансовом квартале, который завершился 30 июня 2019 года, этот показатель составил 100,9 млн евро против 186,8 млн евро годом ранее. Компания оценила убытки, которые понесла из-за запрета полетов Boeing-737 MAX, в 144 млн евро.

Продажи компании увеличились на 3,7% в годовом измерении, до 4,75 млрд евро.

В основном, в группе довольны результатом и сохраняют прогноз по годовым результатам.

Ранее о квартальном убытке из-за запретов Boeing-737 MAX, сообщал сам Boeing.

Полеты Boeing-737 MAX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения лайнера индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. Компания объяснила катастрофы нестыковками в работе разных программ, которые привели к сбоям системы МCAS, регулирующей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. В середине мая Boeing заявил, что полностью обновила ПО.