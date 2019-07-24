Boeing сообщил о квартальном убытке из-за списаний и приостановки полетов 737 MAX

Компания отказалась давать прогноз по годовым показателям из-за сохраняющейся неопределенности

Boeing 737 MAX Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Самолетостроительная компания Boeing получила во II квартале 2019 года чистый убыток в $2,94 млрд, или $5,21 в расчете на акцию против чистой прибыли в $2,2 млрд, или $3,73 на акцию годом ранее. Компания связала убыток с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.

Убыток без учета разовых факторов составил $5,82 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем предположили, что скорректированный убыток будет более значительным - $6,69 на акцию.

Квартальная выручка Boeing упала на 35%, до $15,75 млрд, но оказалась лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего $15,05 млрд.

Расходы на выплаты различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX сократили квартальную выручку компании на $5,6 млрд, а чистую прибыль - на $8,74 млрд.

Выручка подразделения коммерческих самолетов за отчетный период упала на 66%, до $4,72 млрд, хуже ожиданий рынка ($6,61 млрд). Поставки самолетов Boeing сократились на 54%, до 90 единиц. Подразделение зафиксировало убыток в размере $4,95 млрд по сравнению с прибылью в $1,79 млрд годом ранее.

Выручка подразделения по выпуску оборонной и космической техники увеличилась на 8%, до $6,6 млрд, превысив средний прогноз рынка ($6,51 млрд).

Прогноз показателей на весь 2019 год компания давать не стала, сославшись на "неопределенность в отношении времени и условий допуска к эксплуатации самолетов 737 MAX".

Полеты Boeing 737 MАX запретили весной после двух авиакатастроф, в которых погибли больше 300 человек. В марте разбился самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, а в октябре 2018 года - индонезийской компании Lion Air. Причиной крушений назвали противоречия в программном обеспечении систем самолетов, которые сказались на работе системы МCAS, регулирующей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.