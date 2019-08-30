"Дочка" "Ростеха" заплатит $3,2 млн адвокату из США за помощь в тяжбе с Boeing

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Лизинговая структура "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" (АКС) наняла американского адвоката и заплатит ему $3,2 млн за помощь в разбирательстве с компанией Boeing в связи с расторжением контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Об этом говорится в материалах закупки в системе "СПАРК-Маркетинг".

Адвоката выбрали на основании закупки у единственного поставщика, его имя в документах не указано. Известно, что у него есть опыт работы "по многочисленным искам, связанным с авариями в гражданской авиации" и что он специализируется на делах, "касающихся ответственности за качество выпускаемой продукции, авиационного судопроизводства, судебного арбитража, групповых исков". Также он побеждал в юридических номинациях "Лучшие адвокаты Америки", "Лучшие юристы для вашего бизнеса в Америке".

26 августа Financial Times сообщила, что АКС подала в окружной суд Чикаго иск к Boeing о разрыве контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Газета назвала это первым иском к авиастроительной корпорации от заказчика в связи с проблемами 737 MAX. В иске АКС говорится, что две катастрофы с человеческими жертвами произошли из-за "халатности Boeing", которая выразилась не только в браке в оснащении самолета, но и в "утаивании важной информации" от авиарегулятора.

Представитель лизинговой компании подтверждал это "Интерфаксу", но отмечал, что рассматривается и досудебное урегулирование спора. Гендиректор АКС Роман Пахомов рассказал, что из-за временного запрета полетов 737 МАХ 8 поставки были перенесены с октября 2019 года на март 2022 года, его компания полностью выплатила аванс и теперь несет потери.

Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко говорил, что госкорпорация готова выступить посредником в переговорах между своей лизинговой "дочкой" и Boeing.

Полеты и поставки самолетов Boeing-737 MАX приостановлены во всем мире с марта 2019 года после двух авиакатастроф - в Индонезии и Эфиопии. В Boeing сообщали о проблемах с программным обеспечением системы самолета МCAS, которая регулирует угол атаки в полете. В мае компания заявила, что полностью обновила софт. В июне The Wall Street Journal узнала, что Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило еще одну проблему с ПО у MAX, которая не имеет прямого отношения к системе МCAS.