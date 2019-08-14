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"КАМАЗ" объяснил полугодовой спад продаж грузовиков нехваткой денег у потребителей

Бизнес хочет обновлять парки грузовиков, но теперь у него на это меньше денег, считает автопроизводитель

"КАМАЗ" объяснил полугодовой спад продаж грузовиков нехваткой денег у потребителей
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2019 года продажи грузовиков "КАМАЗа" снизились на 10%, до 12,4 тысячи штук, говорится в отчете автопроизводителя.

Компания продала 12 193 автомобиля полной массой свыше 14 тонн (13 732 годом ранее), 233 среднетоннажных автомобиля полной массой 8-14 тонн (96 штук годом ранее).

90% продаж пришлось на российский рынок.

При этом на российском рынке реализовано 90% от общего объема продаж. Общий объем российского рынка грузовиков массой свыше 14 тонн в январе-июне составил 28 тысяч штук, это на 5,8% меньше, чем в первом полугодии 2018 года.

Сокращение рынка компания объяснила снижением коммерческих грузоперевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве, уменьшением государственной поддержки спроса. При этом "КАМАЗ" видит сохраняющийся высокий интерес российских потребителей во всех отраслях экономики к обновлению устаревших парков грузовиков.

"Однако в условиях ограничения финансовых возможностей часть потребителей уменьшила объем средств, направленных на обновление парков и закупку новой автотехники", - говорится в отчете.

Чистый убыток "КАМАЗа" в первом полугодии по РСБУ вырос в 2,5 раза и составил 2 млрд рублей против 803,8 млн рублей годом ранее. Полугодовая выручка компании выросла на 1,56%, до 63,09 млрд рублей, себестоимость продаж выросла на 5,44%, до 60,6 млрд руб.

Комментируя финансовые показатели, финдиректор компании Андрей Максимов говорил, что это влияние непростой ситуации на российском рынке тяжелых грузовиков, который следует за общемировым трендом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 49,9% ПАО "КАМАЗ" контролирует корпорация "Ростех", 15% - германский концерн Daimler AG, 23,54% акций "КАМАЗа" принадлежит российскому ООО "Автоинвест", 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. Еще 3,72% - у ООО "Финансово-лизинговая компания "КАМАЗ" ("дочка" ПАО "КАМАЗ").

Камаз

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