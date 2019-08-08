Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".

Программа предполагает выделение 10 млрд руб. уже в 2019 г. Также предусматривается 44 млрд руб. внебюджетного финансирования. Реализовывать её предлагается в рамках 50-70 проектов, ориентированных на отдельные виды компонентов.

Газета отмечает, что в концепте Минпромторга речь идет, в частности, о создании и производстве дизельного двигателя объемом до трех литров для легких коммерческих и легковых автомобилей (на это планируется направить 2,5 млрд руб. из бюджета и 450 млн из внебюджетных источников). Также планируется создание производства компонентов двигателя, в числе которых детали газораспределительного механизма (21,8 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно), компонентов шасси, тормозной системы (19 млрд руб. и 5,7 млрд руб.), трансмиссии (42,7 млрд руб. и 12,8 млрд руб.) и других.

Главной целью программы АК-2025 называется "нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков" на автопром. В её основу легла программа импортозамещения ГАЗа, в отношении которого действуют санкционные ограничения. Как отмечает газета, ссылаясь на свои источники, программа была переработана под потребности и других российских игроков.

Среди тех, кто заинтересован, указываются традиционно российские производители: группа "ГАЗ", "КАМАЗ", "Соллерс" и, по некоторым видам компонентов, - "АвтоВАЗ" . В документе также говорится, что в рамках разработки программы определены важные компоненты для "ГАЗа", "КАМАЗа" и "Соллерса", отмечает "Коммерсантъ".

Концепт программы АК-2025 направлен на согласование в Минфин и Минэкономразвития.