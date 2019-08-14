"Аэрофлот" объявил конкурс на ремонт SSJ-100 с платой за летные часы

Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил конкурс на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) запасных частей своих 49 самолетов Sukhoi Superjet 100, следует из материалов закупки.

Конкурс разбит на три лота, первый включает "приобретение услуг с оплатой по ставке с летного часа" за доступ к складу исправных запчастей, а также их ремонт. Максимальная стоимость лота - $136,2 млн. Второй лот - на техобслуживание и аренду шасси, его максимальная цена - 18,3 млн руб. Третий - на такие же работы в отношении вспомогательных силовых установок, за них "Аэрофлот" готов заплатить до 33 млн руб.

Предполагается, что договор будет действовать до конца 2030 года. Победитель конкурса сможет привлекать субподрядчиков.

Перечисленные услуги, как следует из материалов, необходимы для бесперебойной эксплуатации SSJ-100. "Заказчик желает оптимизировать качество и стоимость услуг, связанных с предоставлением технического обслуживания компонентов и обеспечением материально-технического снабжения (...) получить гарантии того, что качество и стоимость услуг будут оставаться конкурентоспособным на рынке в течение действия настоящего договора", - отмечается в техническом задании к конкурсу.

В настоящее время ТОиР запчастей SSJ-100 "Аэрофлота" обеспечивает производитель машин - АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Контракт между компаниями был заключен в 2012 году, после чего неоднократно продлевался.

В очередной раз "Аэрофлот" объявил конкурс на техобслуживание компонентов "суперджетов" в феврале этого года, но он был признан несостоявшимся. Заявки подали ГСС и его дочернее ООО "Рапарт Сервисез", обе они были отклонены, поскольку заметно превышали максимальную стоимость договора. При этом, согласно конкурсной документации, оплата услуг тогда предполагалась не по ставке с летного часа, а "по принципу затраченных материалов и трудозатрат".

Чтобы чаще летал

В июле источники "Интерфакса" сообщали, что курирующие российский авиапром чиновники и топ-менеджмент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в поисках новых способов повышения среднесуточного налета SSJ-100 рассматривают так называемую схему Total care. Ее суть в том, что все виды ТОиР самолета и запчастей закрепляются за специализированными структурами, при этом деньги они получают не за сами работы, а за выполненные воздушным судном летные часы. Предприятие ТОиР в таком случае будет материально заинтересовано в качественном ремонте самолета - соответственно, тот будет повышать налет, объяснял собеседник агентства.

Источник в одной из авиакомпаний говорил агентству, что схема рассматривается только в качестве поддержки небольших региональных перевозчиков, таких как "Якутия", "Ямал", "ИрАэро". Источник, близкий к ОАК, напротив, уверял, что Total care обсуждается в контексте повышения налета SSJ-100 в парке крупнейшего эксплуатанта - "Аэрофлота". Условия "плачу за летный час", говорил он, могут включить в контракты на поставку нацперевозчику дополнительных 100 машин.

Согласно закрытой статистике Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний, в 2018 году налет SSJ-100 составил 3,6 часа в сутки, сообщала газета "Ведомости". Для сравнения, самые популярные у авиаперевозчиков модели - среднемагистральные Airbus A320 и Boeing-737-800 - летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно.