Вылет SSJ-100 "Аэрофлота" из аэропорта "Бегишево" в Москву отменили из-за неисправности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пилоты "Аэрофлота" решили отменить вылет Sukhoi Superjet 100 из аэропорта "Бегишево" (Татарстан) в Москву по техническим причинам, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вылет по расписанию намечался на 17:20. Экипаж обнаружил неисправность, когда на борт уже поднялись пассажиры, но до того, как самолет начал движение. "Экипаж запустил двигатели, затем остановил их и высадил пассажиров", - сказал представитель аэропорта.

В 22:30 в "Бегишево" сядет резервный борт "Аэрофлота", который должен забрать пассажиров в Москву.

На просьбу прокомментировать сообщения, будто бы пассажиры в салоне почувствовали запах гари, представитель аэропорта "Бегишево" сказал, что по его данным, такого запаха не было.