Налет SSJ-100 предложили повысить за счет схемы Total care

Тогда авиакомпании будут платить за техобслуживание и ремонт этих самолетов в зависимости от налета

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и курирующие авиапром чиновники обсуждают способы повысить среднесуточный налет российских самолетов Sukhoi Superjet 100, в том числе за счет применения особой схемы организации ремонта Total care, рассказали источники "Интерфакса".

Схема Total care предполагает, что все виды техобслуживания и ремонта (ТОиР) самолета и его запчастей будут закреплены за профильными структурами, но платить им будут не за ремонт, а за налет конкретного воздушного судна.

Такую программу обсуждают как меру поддержки всех российских эксплуатантов SSJ-100, утверждает источник агентства в авиапроме. По его сведениям, эти работы планируют доверить предприятиям ОАК, в том числе АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и его структуре "Рапарт сервисез". Эти компании возьмут на себя все затраты на закупку и поставку запчастей и оборудования, а авиакомпании будут выплачивать им ставку летного часа. При этом ремонтное предприятие будет материально заинтересовано в том, чтобы делать ремонт качественно, поскольку в этом случае налет будет расти, объяснил собеседник агентства.

Схему Total care обсуждают, но только в применении к небольшим региональным авиакомпаниям - "Якутии", "Ямалу", "ИрАэро", знает источник в компании-эксплуатанте SSJ-100. По его словам, пока речь идет только о концепции, госсубсидий на схему еще нет.

Total care рассматривают как меру для повышения налета самолетов SSJ-100 "Аэрофлота", утверждает источник, близкий к ОАК. По его данным, условие "плачу за летный час" могут включить в контракты на поставку этому перевозчику дополнительных ста SSJ-100.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 SSJ-100, до катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года перевозчик договорился с ОАК о поставке еще ста SSJ-100 в 2019-2026 годах. Сейчас их обслуживает и ремонтирует "дочка" "Аэрофлота" "А-Техникс", а ТОиР запчастей SSJ-100 с формированием обменного пула "Аэрофлот" заказывает у ГСС.

В мае 2019 года "Аэрофлот" объявлял конкурс по продлению договора по запчастям, но тендер не состоялся: ГСС и "Рапарт сервисез" подали заявки, заметно превысившие максимальную стоимость тендера.

В "Аэрофлоте" и ГСС от комментариев отказались. Представитель Минпромторга сказал, что ведомство регулярно организует господдержку послепродажного обслуживания самолетов, объем средств под это "ежегодно уточняется, исходя из фактической потребности производителей".

В 2018 года налет SSJ-100 составил 3,6 часа в сутки, писали "Ведомости" со ссылкой на закрытую статистику Росавиации, у среднемагистральных Airbus A320 и Boeing-737-800 налет составлял в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Топ-менеджер авиакомпании-эксплуатанта SSJ-100 в интервью "Ведомостям" объяснил низкий налет российского лайнера тем, что "суперджетам" не хватает запчастей и при необходимости замены компонентов самолеты надолго приземляются. SSJ-100 и сейчас летает "в среднем по 3-4 часа в сутки" из-за долгого ожидания запчастей, подтвердил источник "Интерфакса" в авиапроме.

В апреле 2019 года "Коммерсантъ" писал, что мексиканская InterJet, крупнейший зарубежный заказчик SSJ-100, отказался от планов приобрести дополнительные восемь лайнеров этого типа. По состоянию на март из 22 ее "суперджетов" 15 не использовались, так как для их ремонта не хватало запчастей.