Капитализация 100 крупнейших компаний мира достигла рекордных $21 трлн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация 100 крупнейших публичных компаний мира за 12 месяцев (апрель 2018 года - март 2019 года) выросла на 5%, достигнув рекордной отметки в $21 трлн, свидетельствует рейтинг 100 ведущих компаний мира (Global Top 100), ежегодно публикуемый PwC.

Годом ранее рост составил 15%.

Увеличение капитализации произошло в основном благодаря американским компаниям, в то время как представители Китая и Европы сократили рыночную стоимость

В первой десятке мировых компаний по уровню капитализации по-прежнему доминируют представители технологической отрасли и сектора онлайн-торговли - это Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, а также Facebook, Alibaba и Tencent, свидетельствует обзор PwC.

Вот уже пятый год подряд на долю США приходится более половины (54) компаний Global Top 100. При этом рост их капитализации составил 9%, что выше среднего показателя рейтинга. Доля американских компаний в общемировом объеме рыночной капитализации составляет 63% (в предыдущем Global Top 100 - 61%).

Китай по-прежнему сохраняет второе место в Global Top 100 по объемам рыночной капитализации, несмотря на то, что его результат снизился на 4% за последние 12 месяцев из-за обострения противоречий в сфере внешней торговли и соответствующего изменения настроений на рынке.

Текущее положение сильно контрастирует с ситуацией предыдущего года, когда капитализация китайских фирм выросла на 57%, при этом три новые компании из этой страны были включены в рейтинг Global Top 100, а две вошли в его первую десятку.

"Вероятно, текущие геополитические проблемы, включая неопределенность с условиями выхода Великобритании из Евросоюза, сказались на результатах европейских компаний в рейтинге за год, закончившийся 31 марта 2019 года. Три компании из Европы покинули список 100 ведущих компаний мира. В целом рыночная капитализация входящих в рейтинг европейских компаний снизилась на 5%", - говорится в обзоре.

При этом тенденции развития компаний в странах за пределами США, Китая и ЕС несколько более позитивны: их рыночная капитализация выросла на 22%.

Впервые в рейтинг 100 ведущих компаний мира вошли представители Индии и Саудовской Аравии. Индийские компании показали наилучшие результаты среди всех стран: несмотря на то, что в рейтинг вошли всего две индийские компании, их капитализация выросла на $63 млрд (37%).

Доля технологического сектора осталась крупнейшей по размеру рыночной капитализации в списке Global Top 100. За ним следует финансовый сектор, а замыкает тройку здравоохранение. Темпы увеличения капитализации компаний здравоохранения, потребительских услуг и телекоммуникаций (15%) обогнали показатель технологического сектора (6%). Компании финансового сектора стали самой слабой отраслью в рейтинге, продемонстрировав снижение рыночной капитализации на 3%.

"Что касается частного бизнеса, то стоимость 100 ведущих "компаний-единорогов" (стартапов стоимостью выше $1 млрд) выросла за 12 месяцев на 6%, до $815 млрд по состоянию на 31 марта 2019 года, что в целом соответствует показателям их конкурентов из публичного сектора. Почти половина (48%) из 100 ведущих "единорогов" находятся в США, что также соответствует результатам Global Top 100", - отмечают в PwC.

Следует отметить, что на долю Китая приходится около 30% "компаний-единорогов" на рынке, как по общему количеству, так и с точки зрения стоимости бизнеса. Этот показатель значительно превосходит долю китайских компаний в Global Top 100. Со временем можно ожидать, что их присутствие в этом рейтинге расширится, поскольку "единороги" обладают значительным потенциалом для проведения IPO и совершения сделок слияния и поглощения, отмечается в обзоре.