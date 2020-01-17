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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Капитализация Alphabet превысила $1 трлн

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн. Ранее этот рубеж преодолевали Apple, Amazon и Microsoft.

В четверг капитализация Apple увеличилась на 1,25%, до $1,38 трлн, капитализация Microsoft - на 1,8%, до $1,27 трлн.

Американские фондовые индексы в четверг обновили рекорды. Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 267,42 пункта (0,92%), до 29297,64 пункта. Standard & Poor's 500 - на 27,52 пункта (0,84%), до 3316,81 пункта. Nasdaq Composite вырос на 98,44 пункта (1,06%), до 9357,13 пункта.

Инвесторов порадовали корпоративная отчетность и статистика, пишет MarketWatch. Основным драйвером рынка стало известие о том, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали днем ранее соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предусматривает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс, но не раскрыл детали.

В четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ отправляется на подписание Трампу.

Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Результат совпал со средними ожиданиями аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics. Повышение показателя без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа", которая используется для расчета ВВП) составило 0,5% после снижения на 0,1% в ноябре при среднем прогнозе в 0,4%.

Число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 000 - до минимума с конца ноября (204 000), сообщило Министерство труда. Падение было зафиксировано по итогам пятой недели подряд. При этом аналитики в среднем предполагали рост показателя на 4000 - до 218 000.

Alphabet Google Amazon Apple Microsoft США Китай Dow Jones Standard & Poor's 500 Nasdaq

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