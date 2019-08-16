"Роснефть" подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.

В "Роснефти" и Минприроды не комментируют данную информацию.

Роснедра включили в качестве основных условий конкурса требование о наличии у компании или ее аффилированного лица собственных танкеров-ледоколов российской постройки или контрактов на строительство таких судов. Кроме того, победитель конкурса должен обеспечить транспортировку всей нефти, добываемой на участке, по Северному морскому пути.

"Роснефть" является одним из акционеров судостроительного комплекса "Звезда". Она уже заключила соглашение с комплексом на строительство морского оборудования и судов. Другие условия о наличие специалистов и необходимой технической и производственной базы не позволяют принять участие в конкурсе транспортным компаниям.

На участке находится небольшая часть Пайяхского месторождения нефти, извлекаемые запасы которой оцениваются по категории С2 в 11,94 млн тонн. Ресурсы газа по D1 оцениваются уже в 120 млрд кубометров, по D2 - в 150 млрд кубометров. Площадь участка достигает 7,85 тыс. кв. км.