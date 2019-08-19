Поиск

ЦБ на месяц отложил запуск Системы быстрых платежей

ЦБ на месяц отложил запуск Системы быстрых платежей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Системно значимые банки должны будут с 1 октября предоставлять своим клиентам возможность переводов через Систему быстрых платежей, для универсальных банков назначен срок 1 октября 2020 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

Ранее ожидалось, что первый этап ввода системы произойдет с 1 сентября 2019 года. Минюст России зарегистрировал изменения в правила платежной системы Банка России, отмечается в сообщении.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. Центробанк напоминает, что осенью в Системе быстрых платежей появится возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода. С 1 января 2020 года для банков может появиться услуга внутридневного кредита для работы в системе в выходные и праздничные дни.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.

Система вызвала некоторые споры в бизнес-среде. Так, в июле "Коммерсантъ" писал, что Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк потребовали увеличить минимальную комиссию в системе до 1%.

Позднее "Ведомости" сообщили, что ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором назвали коридор 0,3-0,4% оптимальным. В противном случае, считают ритейлеры, "систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться".

Сбербанк изначально не присоединился к проекту, а затем начал вести переговоры по этой теме с ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против обязательного подключения банков к Системе быстрых платежей.

ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Трутнев предложил допустить иностранные компании к освоению шельфа

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Депутаты отложили обсуждение "фейков" в топе "Яндекса" до октября

Глава "Транснефти" попросил передать компании контроль над пунктами сдачи нефти в трубопроводы

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

ЦБ нашел противоречие Конституции в поправках о переводе судебных споров в Россию

Торгпред РФ заявил о желании Москвы заключить торговую сделку с Лондоном

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

"Яндекс" отказался проверять и опровергать новости из топа новостей

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Пока РФ сокращала вложения в US Treasuries, Япония стала крупнейшим держателем госдолга США

Пока РФ сокращала вложения в US Treasuries, Япония стала крупнейшим держателем госдолга США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');