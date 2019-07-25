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Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей

Ритейл пригрозил ЦБ отказом от участия в Системе быстрых платежей
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Крупный ритейл может отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) - проекте ЦБ РФ - из-за высоких комиссий на эквайринг, сообщает в четверг газета "Ведомости". По замыслу ЦБ, в будущем СБП позволит оплачивать товары и услуги по QR-коду.

По данным газеты, ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство тарифным коридором 0,2-0,7%. В ассоциациях считают, что банки будут предлагать услуги по эквайрингу по верхней границе коридора, превышая существующие ставки для крупного бизнеса. Оптимальными расценками ритейл считает 0,3-0,4%, иначе "систему никто использовать не станет и она умрет, не успев родиться", утверждают в АКИТ.

Кроме того, в ассоциациях утверждают, что именно ритейл будет нести ответственность за развертывание Системы быстрых платежей.

В банках установленным коридором также недовольны. По мнению собеседников газеты, такие тарифы ниже себестоимости и отбивают интерес к дальнейшему развитию услуги быстрых платежей.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. В дальнейшем планируется добавить функцию оплаты в торговых точках по QR-коду и другие возможности.

ЦБ РФ

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