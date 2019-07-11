Крупные банки настояли на увеличении комиссии за переводы в системе быстрых платежей

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Райффайзенбанк требуют увеличить минимальную комиссию в системе быстрых платежей (СБП) до 1% вместо предложенных ЦБ 0,4%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рабочей группы по СБП.

Собеседник издания утверждает, что регулятору приходится слушать крупные банки, чтобы те "обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально".

По данным издания, банки также намерены вводить дополнительные комиссии для юридических лиц. С учетом комиссии в 1% стоимость платежей будет сопоставима с тарифами при оплате картой (в среднем 1,85%).

Сбербанк и Райффайзенбанк отказались от комментариев. В Альфа-банке заявили, что защищают интересы розничных клиентов, и выступили за возможность потребителей самостоятельно выбирать платежный инструмент. ВТБ предлагает ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи.

В Банке России заявили, что еще обсуждают тарифную модель с заинтересованными сторонами и пообещали представить тарифы в скором будущем.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Подключение к СБП должно стать обязательным в первую очередь для системно значимых банков.

Сбербанк изначально не присоединился к проекту, а затем начал вести переговоры по этой теме с ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф выступил против обязательного подключения банков к СБП.