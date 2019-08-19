Продавцы жилья в Лондоне подняли цены впервые за два года

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Продавцы жилья в Лондоне повысили цены на недвижимость впервые с 2017 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные риэлтерского портала Rightmove Plc.

В августе 2019 года эти цены выросли на 1,3% в годовом выражении и упали на 0,1% по сравнению с июнем, снижение стало минимальным для августа с 2006 года.

В Rightmove объясняют, что росту цен способствует дефицит предложения, продавцов жилья стало на 11% меньше, чем в августе 2018 года. Объем сделок, тем не менее, вырос, что нетипично для августа. Глава Rightmove Майлз Шипсайд отмечает, что неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС, намеченного на 31 октября 2019 года, заставила владельцев жилья выставить его на продажу раньше обычного.

Ситуация с ценами на недвижимость в стране в целом является неоднозначной. На юго-востоке и юго-западе страны цены, запрашиваемые продавцами, снизились в годовом выражении, тогда как в северной Англии, Шотландии и Уэльсе - где недвижимость в среднем дешевле - зафиксирован существенный рост цен.