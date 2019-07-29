Великобритания ускорит подготовку к Brexit без сделки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем, сообищл в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб.

"Срочное осуществление подготовки (к Brexit без сделки - ИФ) - это предложение премьер-министра, и кабинет его принял", - сказал Рааб в интервью телерадиокорпорации BBC.

"Мы хотим достичь хорошей сделки с нашими партнерами в ЕС и друзьями, но для этого нужно отменить недемократичный "бэкстоп" (страховочный план для ирландской границы - ИФ)", - добавил он.

Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Великобритании с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывался. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом как для ЕС, так и для Великобритании.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией. Он предполагает, что Ирландия останется в таможенном союзе и будет подчиняться большей части правил единого рынка ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не достигнут лучшего соглашения.

Многие политики в Великобритании выступают против этого плана, так как считают, что он в значительной мере помешает экономической и политической независимости Великобритании от ЕС.

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркивал необходимость отмены "страховочного плана".