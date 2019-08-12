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Каждый пятый британец начал запасать продукты и лекарства из-за Brexit

Каждый пятый британец начал запасать продукты и лекарства из-за Brexit
Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Каждый пятый британец запасает еду, напитки и лекарства на фоне опасений, что Великобритания может выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на исследование финансовой организации Premium Credit.

По ее данным, каждый из тех, кто делает запасы на случай проблем с Brexit, уже потратил дополнительные 380 фунтов стерлингов на еду, напитки и лекарства. Всего британцы потратили на запасы порядка 4 млрд фунтов стерлингов, отмечает The Guardian.

Ранее компании, работающие в Великобритании, неоднократно предупреждали, что Brexit без соглашения может привести к кратковременным перебоям в поставках товаров в Великобританию.

Запасы делают не только рядовые британцы, но и сами компании. Так, на прошлой неделе компания Pets at Home, крупнейший ритейлер зоотоваров в Великобритании, сообщила, что она запасается кормами для животных. Сеть ресторанов Domino's Pizza сообщила, что она делает запасы соусов.

Кроме того, в ожидании Brexit обеспеченные британцы стали ввозить в страну больше автомобилей класса люкс. Так, в прошлом году, по данным компании Boodle Hatfield, в Великобританию импортировали 3,8 тыс. люксовых автомобилей, что на 16% больше, чем годом ранее. В компании пояснили, что такое увеличение спроса на дорогие автомобили связано с возможным ростом пошлин в случае жесткого Brexit.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. Британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Великобритания Brexit

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