В совет директоров АКРА вошел бывший глава администрации Кремля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) впервые за пять лет своего существования обновило совет директоров, пригласив туда экс-руководителя администрации Кремля, председателя совета директоров московской школы управления "Сколково" Александра Волошина.

Сначала об этом "Интерфаксу" рассказали несколько акционеров агентства, позднее само АКРА подтвердило эту информацию в официальном релизе по итогам собрания акционеров.

АКРА было создано в 2015 году при участии ЦБ как конкурент "большой тройке" международных рейтинговых агентств, критикуемых российскими властями за политические мотивы при снижении суверенного рейтинга России. Учредителями агентства стали крупнейшие российские компании и финансовые институты, получившие по 3,7% акций в капитале АКРА.

С момента создания агентства в его совет директоров входило четыре человека: бывший управляющий партнер "Эрнст энд Янг" по странам СНГ Карл Йоханссон (председатель совета директоров), проработавший много лет в Moody's и S&P Ануар Хассун, президент Европейской ассоциации рейтинговых агентств (EACRA) Томас Миссонг, а также бывший управляющий директор подразделения анализа суверенных рисков Moody's Винсент Труглиа. Все они граждане иностранных государств.

Как рассказал один из собеседников "Интерфакса", собрание акционеров АКРА, на котором рассматривался вопрос о составе совета директоров, состоялось в конце прошлой недели заочно. Среди кандидатов в совет был бывший руководитель президентской администрации, а ныне глава аналитического центра "Форум" Александр Волошин (он также возглавляет совет директоров "Первой грузовой компании" и входит в совет директоров "Яндекса").

По итогам годового общего собрания утвержден новый состав совета директоров агентства, говорится в официальном сообщении АКРА. Теперь в него входят пять человек, новыми членами стали Волошин, управляющий директор по взаимодействию с органами власти "Московской биржи" Владимир Гусаков (источник "Интерфакса" также называл его в числе кандидатов в совет) и член наблюдательного совета Московского кредитного банка Илкка Салонен. Председателем совета директоров АКРА переизбран Карл Йоханссон, свою позицию в совете сохранил Ануар Хассун. Ранее входившие в совет директоров Томас Миссонг и Винсент Труглиа покинули его.

"Мы голосовали за Волошина. Считаем, что его участие поможет авторитету агентства на рынке. При этом важно, чтобы в составе наблюдательного совета сохранились позиции и иностранных директоров", - заявил "Интерфаксу" совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

"Мы признательны новым членам совета директоров АКРА за оказанное доверие. Агентство обеспечит преемственность общепризнанных рыночных подходов к рейтинговому процессу с учетом лучших мировых практик. Мы нацелены в полной мере удовлетворить спрос российского бизнеса на рейтинговые услуги и обеспечить качественное рейтинговое покрытие. Благодаря представителям бизнеса в совете директоров агентство получит новый импульс дальнейшего развития и сможет оперативно и точно реагировать на клиентский запрос. Сочетание международного опыта и глубокого понимания потребностей российского бизнеса является неоспоримым преимуществом на данном этапе развития АКРА", - приводятся в сообщении агентства слова гендиректора АКРА Михаила Сухова.

По закону, в крупном рейтинговом агентстве как минимум одна треть, но не менее двух членов совета директоров должны быть независимыми членами, не осуществляющими рейтинговых действий, рекламы услуг агентства и иных действий по привлечению клиентов. Прежняя редакция закона о рейтинговой деятельности не признавала независимыми директоров, которые работают в совете более 5 лет подряд или свыше 7 лет в совокупности (5-летний срок членов совета директоров АКРА истекал в ноябре 2020 года). Однако с 1 апреля вступили в силу поправки, которые смягчили критерий независимости, оставив формулировку "более 7 лет в совокупности".