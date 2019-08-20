ВЭБ получит 173 млрд рублей в капитал от сделок с долгом за Связь-банк

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Схема передачи Связь-банка от ВЭБа на баланс Промсвязьбанка позволит госкорпорации зафиксировать многомиллиардную прибыль, за счет которой, в частности, будет покрыт резервами старый кредит на приобретение объектов недвижимости у структур бывшего владельца банка "Глобэкс" Анатолия Мотылева.

ВЭБ получил Связь-банк и "Глобэкс" на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ РФ в размере 212,6 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов. В 2014 году депозит был переоформлен в облигации, которые приобрел ЦБ и теперь удерживает до погашения. Часть этого долга - 87 млрд рублей, размещенные Центробанком на депозите в ВЭБе и затем выделенные в форме кредита компании "ВЭБ-Инвест" для приобретения активов у структур, связанных с Мотылевым ("Слава бизнес-центр", "Новинский пассаж" и др.). Перед тем, как присоединить "Глобэкс" к Связь-банку, из "ВЭБ-Инвеста" в 2017 г. выделили компанию "НВИ" - она получила приобретенные на средства этого кредита активы и обязательства по этому займу. Набсовет ВЭБа еще в 2011 году решил, что резервы по этому кредиту не создаются.

На 1 июля этого года объем требований к НВИ по кредиту - около 118 млрд рублей (86,76 млрд основного долга и 31,22 млрд процентов), говорится в материалах комитета по аудиту при набсовете ВЭБа, сообщили "Интерфаксу" несколько знакомых с документами источников. На заседание набсовета планируется вынести вопрос об отмене решения, позволившего не создавать резервы по кредиту (несмотря на то, что это просроченная задолженность, обязательства по ней не исполняются с июня 2014 г.), так как теперь у ВЭБа появятся источники необходимого капитала.

Еще в конце прошлого года госкорпорация предложила передать Связь-банк на баланс государственного Промсвязьбанка. ВЭБ при этом рассчитывал на решение проблемы возникшего перед ЦБ долга. В конце июля Минфин по закрытой подписке разместил облигации федерального займа (ОФЗ) номиналом 212,6 млрд рублей, весь выпуск был выкуплен ВЭБом. Цена размещения составила примерно 18,5% номинала, таким образом, ВЭБ заплатил за бумаги чуть больше 39 млрд рублей.

По словам источников "Интерфакса", согласно поручению, предусмотренному протоколом совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова (прошло в начале июля), требования ЦБ по облигациям, связанным с долгом за Связь-банк, должны быть заменены на выкупленные ВЭБом ОФЗ.

При этом в материалах комитета по аудиту отмечается, что в результате взаимосвязанных сделок по замене требований по облигациям ВЭБа будет отражена прибыль в размере не менее 144 млрд рублей (в зависимости от срока реализации сделок и, соответственно, балансовой стоимости обязательств). А величина прибыли, включаемой в расчет источников собственных средств ВЭБа, составит около 173 млрд рублей, поскольку неамортизированная часть ранее признанного дохода ВЭБа от размещения облигаций (29 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2019 г.) на нерыночных условиях по результатам рассматриваемых сделок будет учтена в составе источников капитала, отмечают собеседники агентства.

Таким образом, применение схемы с ОФЗ приведет к формированию у ВЭБа дополнительных источников собственных средств для покрытия убытков, понесенных в рамках реализации мероприятий по финоздоровлению Связь-банка и банка "Глобэкс", в том числе связанных с формированием резерва по кредиту, сообщили источники. Поэтому комитет по аудиту рекомендует вынести на рассмотрение набсовета предложение признать утратившей силу норму о неформировании резервов по данным обязательствам, сказали собеседники "Интерфакса".