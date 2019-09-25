Поиск

Бюджет Минобороны РФ в 2020 году собрались увеличить на 6,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Расходы Министерства обороны России на будущий год вырастут на 6,6%, следует из проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В документе указывается, что расходная часть бюджета, выделенная в 2020 году Минобороны, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы министерства обороны составили 1,776 трлн.

Большая часть расходов, 1,056 трлн рублей, будет потрачена на национальную оборону.

При этом в бюджете засекречены "основные показатели государственного оборонного заказа" на рассматриваемый период, а также часть данных о субсидиях госкомпаниям и юрлицам.

Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Двое сыновей Алексея Мордашова стали миллиардерами

Двое сыновей Алексея Мордашова стали миллиардерами

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

Цены на нефть опустились ниже 62 долларов на новостях из Саудовской Аравии

Доходы бюджета Москвы с начала года выросли на 15,6%

Греф заявил, что подобные МВФ организации устарели и "должны умереть"

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

"Известия" сообщили о планах "Ростелекома" создать аналог SWIFT

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');