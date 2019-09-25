Бюджет Минобороны РФ в 2020 году собрались увеличить на 6,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Расходы Министерства обороны России на будущий год вырастут на 6,6%, следует из проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В документе указывается, что расходная часть бюджета, выделенная в 2020 году Минобороны, составляет 1,894 трлн рублей. В 2019 году расходы министерства обороны составили 1,776 трлн.

Большая часть расходов, 1,056 трлн рублей, будет потрачена на национальную оборону.

При этом в бюджете засекречены "основные показатели государственного оборонного заказа" на рассматриваемый период, а также часть данных о субсидиях госкомпаниям и юрлицам.