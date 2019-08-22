S7 получила право летать в Париж по бывшему направлению "Трансаэро"

Раньше право на этот маршрут было у группы "Аэрофлота"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - По итогам тендера Минтранса "Аэрофлот" лишился одного из 15 направлений, которые когда-то эксплуатировала авиакомпания "Трансаэро" и которые группа "Аэрофлота" получила в октябре 2015 году без конкурса. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, назначение Москва-Париж получила S7.

О результатах конкурса, которые 13 августа подвела межведомственная комиссия, изданию рассказали источники в российских авиакомпаниях. На бывшие направления обанкротившейся "Трансаэро" претендовали только "Аэрофлот" и S7.

S7 получила право с конца октября летать в Париж семь раз в неделю, один из источников "Ведомостей" назвал это одним из наиболее ценных направлений. Пока эти рейсы совершает входящая в группу "Аэрофлот" "Россия".

"Аэрофлот" сохранил за собой назначения Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также из Петербурга в Рим и Милан.

"Трансаэро" из-за финансовых трудностей прекратила полеты в октябре 2015 года. "Аэрофлот" и "Россия" без конкурса получили право на полеты по 56 направлениям бывшего конкурента как компенсацию за перевозку почти 2 млн пассажиров "Трансаэро". "Аэрофлот" тогда подсчитал, что затраты в 17 млрд рублей на перевозку пассажиров "Трансаэро" окупятся за шесть лет, если за группой сохранятся полученные маршруты. На август 2019 года "Аэрофлот" сохранял около трех десятков этих направлений. 15 из них выставили на конкурс.