S7 объединит входящие в группу авиакомпании

Парк и все сотрудники "Глобуса" осенью начнут переходить в "Сибирь"

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" путем перевода парка и сотрудников "Глобуса" в "Сибирь", пишут "Ведомости" со ссылкой на двух менеджеров холдинга. По их словам, об объединении сотрудникам холдинга сообщило руководство S7.

В парке "Сибири" 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170, у "Глобуса" - 23 среднемагистральных Boeing 737. В августе "Сибирь" попросила Росавиацию расширить сертификат эксплуатанта модификациями Boeing 737, рассказала изданию старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева. Первый Boeing будет переведен из "Глобуса" в "Сибирь" в конце сентября, после этого каждые две недели из компании в компанию будут переводить по пять лайнеров, и слияние завершится в декабре. Для контрагентов и пассажиров S7 ничего не изменится, заверила Филева.

По ее словам, S7 создала "Глобус" в 2008 году для развития чартерных перевозок, проект оказался невыгодным, но созданную авиакомпанию решили сохранить. "Обсуждать объединение начали в декабре 2018 года как меру дальнейшего повышения эффективности в условиях ухудшающегося рынка", - добавила Филева. Совет директоров утвердил это решение 1 марта 2019 года.

Объединенную "Сибирь" возглавит гендиректор "Глобуса" Вадим Клебанов. Гендиректор "Сибири" Владимир Объедков в сентябре уйдет на пенсию и возглавит проект холдинга по строительству завода бизнес-джетов в Подмосковье. "Глобус" останется авиакомпанией без самолетов, юридическим лицом с сертификатом эксплуатанта, сказала Филева. По ее оценке, такая компания может стоить до $5 млн, S7 может ее продать или использовать для собственных проектов.

С единым флотом перевозчику будет удобнее заменять самолеты на отдельных рейсах. Объединение служб поддержания летной годности позволит эффективнее планировать техобслуживание самолетов. Бортпроводников компаний переобучат для работы и на Airbus, и на Boeing, это позволит нанять меньше людей при увеличении парка и за счет этого сэкономить 100 млн рублей в год, сообщила Филева. По ее словам, в "Сибирь" перейдут 100% летного состава, бортпроводников и технических специалистов "Глобуса", а управленческий штат сократится на 20 человек.

В связи с объединением S7 ожидает разовых затрат. Как сказала Филева, около 350 млн рублей будут направлены на оплату неотгулянных отпусков, еще 200 млн составят потери от простоя самолетов – каждый из них в процессе перевода в "Сибирь" не сможет летать две недели. Совокупный экономический эффект от объединения, по ее словам, составит до 600 млн рублей в год.

S7 - крупнейшая частная авиакомпания в России. Она принадлежит семье Владислава Филева.