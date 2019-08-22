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"Ютэйр" пожаловалась на Росавиацию в ФАС

Авиакомпания пытается оспорить перераспределение маршрутов обанкротившейся «Трансаэро»

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ютэйр" направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить действия Росавиации при распределении ряда прибыльных рейсов, ранее закрепленных за обанкротившейся "Трансаэро", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.

По мнению авиаперевозчика, ведомство допустило нарушения при подготовке и проведении межведомственной комиссии, на которой принимались заявки на эти маршруты. "Ютэйр" просит провести процедуру заново, допустив до участия в конкурсе всех заинтересованных игроков.

Издание поясняет, что после отзыва в 2015 году у "Трансаэро" лицензии маршруты временно передали "Аэрофлоту", чтобы авиакомпания смогла возместить убытки, понесенные из-за вывоза туристов обанкротившейся компании. В "Ютэйр" настаивают, что у "Аэрофлота" перед комиссией допуски не были отозваны в установленном порядке. Из-за этого возникли "разночтения в формулировке сроков действия временных допусков", и подать заявки на маршруты успели не все.

Банкротство "Трансаэро"

"Ютэйр" усмотрела в действиях сотрудников Росавиации "признаки ограничения или полного устранения конкуренции на рынке" и призвала ФАС принять меры в соответствии с законом "О защите конкуренции".

"Коммерсантъ" отмечает, что подать заявки смогли только "Аэрофлот" и S7. На комиссии распределяли маршруты из Москвы в Актау, Актобе, Алматы, Нур-Султан, Атырау, Караганду, Аликанте, Венецию, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент, Тель-Авив, Шымкент, Анталью, Бангкок, Барселону, Гоа, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Париж, Пафос, Римини и Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан.

В Росавиации, "Аэрофлоте" и "Ютэйр" не ответили на вопросы издания. В S7 считают, что распределение маршрутов состоялось в соответствии с правилами. В ФАС, в свою очередь, заявили, что письмо "Ютэйра" они не получали, но в случае поступления жалобы обещали рассмотреть ее.

"Трансаэро" перестала осуществлять полеты в октябре 2015 года. Тогда перевозку пассажиров поручили "Аэрофлоту".

Ютэйр Росавиация Трансаэро Аэрофлот ФАС

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