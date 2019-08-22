Mail.ru Group станет акционером каршеринга YouDrive

Компания вместе Proxima Capital приобретут контрольный пакет сервиса

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Mail.ru Group сообщила, что вместе с инвестиционной компанией Proxima Capital купит контрольный пакет в сервисе каршеринга YouDrive. Размер долей, которые получат партнеры, и сумма сделки не раскрываются.

В контур сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. Парк проекта составлял на август 2019 года больше 2500 машин, стороны планируют его увеличить за год до 10 тысяч.

Партнеры намерены привлекать новых инвесторов. В Mail.ru Group в том числе не исключают, что YouDrive может быть передан в создаваемое СП Mail.ru Group и Сбербанка на базе "Ситимобила" и Delivery Club.

В конце июня Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия на базе Delivery Club и "Ситимобил". Среди целей запуска нового СП Сбербанк и Mail.ru Group указали расширение географии покрытия Delivery Club, усиление позиций "Ситимобил" в Москве и регионах.

В марте 2019 года представитель Mail.ru Group говорил "Интерфаксу", что компания обдумывают покупку миноритарной доли в YouDrive.

В апреле Mail.ru Group и один из инвесторов сервиса ООО "Партнер Финанс" учредили компанию ООО "Новая городская среда и транспортная инфраструктура" (НГСИТИ). Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности компании заключается в аренде и лизинге легковых автомобилей и легковых автотранспортных средств.

YouDrive работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и в Екатеринбурге. В его парк входят BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Smart. На данный момент совладельцами сервиса являются принадлежащее физлицам ООО "НКГ" (60%) и ООО "Панавто Инвест" (21,33%), а также ООО "Партнер Финанс" (18,67%).